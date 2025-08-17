Los pequeños municipios resisten el encarecimiento

El crecimiento sostenido del precio del alquiler, aun siendo generalizado en todo el país, parece estar dando una pequeña tregua en aquellos municipios de menos habitantes o de pequeña extensión. El aumento desbocado en las grandes ciudades está acentuando la diferencia entre estas y los pequeños municipios, ya que no sólo crece su precio menos, sino que en algunos casos presentan resultados positivos, consiguiendo rebajar el gasto medio mensual en los últimos años.

El caso más destacado es el del municipio de Fortuna, con un descenso del 27,8% desde el año 2021, según el informe de Indomio. El precio mensual del metro cuadrado ha pasado de 4,43 euros a 3,20 euros. Le sigue Alguazas que, según los últimos datos disponibles del mes de julio, ha rebajado el coste de 4,31 €/m2 a 3,67 €/m2. Una bajada del 14,8%. Los otros dos municipios de la Región que muestran una dinámica descendente desde 2021 son Abanilla (-8,6%) y Calasparra (-4,5%).

Entre los motivos por los que este tipo de municipios se encuentran al margen de la dinámica ascendente general, se encuentra la baja demanda de viviendas, la menor presión especulativa, el menor movimiento de personas y, sobre todo, el despoblamiento de la España rural y aquellos municipios con menos servicios, ocio y empleo que las grandes ciudades.Los precios suelen ser menores y las tendencias más estables, según asegura el informe del portal inmobiliario.

En otras localidades, aunque no bajen los precios, la dinámica de crecimiento es mucho más contenida que en la costa o en las grandes ciudades. En Villanueva del Segura, la variación es de apenas un 0,6%. Puerto Lumbreras (3,9%) o Yecla (4%) tampoco registran ninguna subida destacada. Municipios como Cieza (1,6%), Beniel (17,9%) o Archena (13,4%) presentan un incremento más elevado, pero lejos de las cifras que presentan las localidades de mayor tamaño.

La capital de la Región ha incrementado su precio mensual en un 21,8% durante los últimos 4 años. Arrendar una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta 733 euros mensuales, frente a los 602 euros de 2021. El precio ascendió a los 9,17 €/m2 en este último mes de julio. En Lorca, la subida es similar a la de la capital, con un 22,2%, mientras que Molina de Segura cuenta un ascenso mayor (33,7%).

Los más baratos

Aunque el movimiento de personas mayoritariamente tiene como origen el pueblo y como destino, la ciudad, existen excepciones que, debido a la diferencia de precios dependiendo de la localidad, optan por salir de las grandes capitales en busca de un respiro para su bolsillo en forma de un alquiler que, en algunos casos, es hasta siete veces más barato que en los municipios más disparados. Por ejemplo, la diferencia entre los precios de Mazarrón, municipio más caro de la Región, con los de Abarán, el más barato, es 7,13 veces superior.

Las opciones para alquilar una vivienda por el menor coste posible se ubican, principalmente, en la comarca de la Vega Alta del Segura. Los municipios más baratos actualmente son Abarán, con un precio de 2,60 €/m2. De gasto medio, 208 euros mensuales por una vivienda de 80 metros cuadrados. Se trata del precio más bajo de la Región. Librilla es otra de las opciones si contamos con poco presupuesto para encontrar una vivienda. En el mes de julio, el dato se situó en 2,62 €/m2. En tercer lugar se encuentra Blanca, con 2,65 €/m2. Por otro lado, en cuanto a municipios que ofrecen los datos más disparados, la regla general que actualmente presenta la Región de Murcia, indica que las localidades costeras, las del Campo de Cartagena y Murcia, son las más caras para arrendar una vivienda. La excepción es Alhama de Murcia, siendo el sexto municipio más caro de la Región. Actualmente, el precio se eleva a los 8,94 €/m2, sólo por detrás de Mazarrón, Los Alcázares, Águilas, San Pedro del Pinatar y Murcia.

Murcia, por distritos

Dentro de Murcia capital, la parte Noreste y Noroeste son las que arrojan datos más elevados, con un precio de 9,81 €/m2 y 9,34 €/m2, respectivamente. Estas zonas comprenden los barrios más céntricos: Santa María de Gracia, El Ranero, Vista Alegre, La Flota, La Fama, San Basilio, San Juan, Santa Eulalia...

Las pedanías del Oeste (La Ñora, Nonduermas, Rincón de Seca...) siguen la estela con un coste de 9,31 €/m2. Un escalón más abajo encontramos la parte Sur de la ciudad (El Carmen, Infante Juan Manuel, Santiago el Mayor, Patiño...) y la zona del Campo de Murcia (Corvera, Sucina, Avileses...). Ambas alcanzan un precio de 8,99 €/m2 y 8,90 €/m2, respectivamente.

En el último escalón, encontramos los distritos más baratos para conseguir un alquiler en el municipio de Murcia. Las pedanías del Suroeste (El Palmar, Algezares, Santo Ángel...), Sureste (Los Garres, San José de la Vega, Beniaján...) y Noreste (Cobatillas, Zarandona, Churra, Puente Tocinos...), con precios que, en el pasado mes, oscilan entre los 7,74 €/m2 y los 8,21 €/m2.

Los mayores incrementos del gasto mensual durante los últimos cuatro años se han registrado en la zona del Campo de Murcia (46,4%) y y las pedanías del Sureste de la ciudad (45,6%), muy por encima de la media regional.