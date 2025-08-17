'Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga

La Asociación Comisión Promotora Entre Dos Mares proyecta nuevo municipio en la Región de Murcia, que comprendería el territorio entre El Sabinar y Veneziola, en La Manga y se llamaría 'Entre Dos Mares'. Y el próximo jueves presentará el estudio de viabilidad que busca fundamentar la solicitud de creación del municipio.

El informe, elaborado por las universidades de Cartagena y Alicante, pretende demostrar la capacidad de gestión y recursos necesarios para la independencia administrativa en doce núcleos poblacionales de la zona.

La Asociación, encabezada por su presidente Luis Cabello, el catedrático Juan Patricio Castro y el abogado Diego Pardo, ha convocado a la presentación del 'Estudio de Viabilidad y Memoria Económica de la suficiencia de recursos para el cumplimiento de las competencias municipales' el jueves 21, a las 10:00 horas, en el salón Isla Grosa del Hotel Las Gaviotas, en La Manga del Mar Menor.

Según la comisión promotora, el estudio servirá para acreditar la capacidad de gestión y suficiencia de recursos de una entidad municipal independiente.

La iniciativa de independencia administrativa de La Manga surgió en los años 90 y se reactivó en 2024, cuando la comisión promotora inició la recogida de apoyos en doce núcleos poblacionales: La Manga, Los Belones, Las Barracas, Los Carriones, Cabo de Palos, Cala Flores, Cala Reona, Playa Paraíso, Playa Honda, Mar de Cristal, Islas Menores y Los Nietos.

El objetivo es alcanzar un respaldo mínimo del 51 % en cada uno de ellos. Y el estudio de viabilidad es uno de los requisitos para continuar el proceso de constitución del municipio 'Entre Dos Mares'.