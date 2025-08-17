El Mar Menor, el ecosistema más controlado del mundo

El Mar Menor es uno de los ecosistemas más y mejor vigilados y controlados del mundo. La laguna costera cuenta con una extensión de 140 kilómetros cuadrados, 73 kilómetros de costa, un volumen de agua de unos 650 Hm3 y una profundidad media de cuatro metros.

Aunque ningún río desemboca en él, cuenta con 19 ramblas, algunas de las cuales actualmente aportan agua debido principalmente al alto nivel freático del acuífero cuaternario, con un volumen estimado de 1.200 Hm3 de agua salobre contaminada con nutrientes y que también se filtra en toda la línea de interacción entre el acuífero y la masa de agua marina.

El Mar Menor cuenta además con movimientos hidrodinámicos debido al viento, que genera corrientes en su interior, y a las entradas y salidas de agua desde el Mediterráneo a través de los canales de conexión entre los dos mares, denominadas ‘golas’.

En el caso de la del canal de El Estacio, su apertura provocó la paulatina ‘mediterraneización’ del Mar Menor, reduciendo el ecosistema sus ‘diferencias’ respecto al Mediterráneo en cuanto a salinidad, lo que ha permitido la entrada de especies como la nacra (pinna nobilis) o el alga oreja de liebre (caulerpa prolifera).

Las características físicas del Mar Menor complican el seguimiento ambiental de su estado, ya que presenta comportamientos locales muy diferentes en puntos distantes de la laguna salada y a diferentes profundidades en cada punto, por lo que resulta prácticamente imposible extrapolar el estado general a partir de situaciones locales.

Otro aspecto a tener en cuenta es que las características de la masa de agua debe reflejarse en el estado de las poblaciones de fauna y flora, con ciclos de recuperación más lentos que los parámetros fisicoquímicos. Y hay que tener también en cuenta que algunos de los problemas se presentan por la estratificación de los parámetros en la columna de agua, parámetros que presentan valores diferentes dependiendo de la profundidad, de manera que los sistemas de monitorización deben recoger no solo los valores en puntos de la laguna, sino varios valores en cada punto y a diferentes profundidades.

El Gobierno regional ha planteado un sistema de monitorización compuesto por diferentes elementos que -sumados e integrados- otorgan una idea bastante realista de la situación en cada momento del Mar Menor. En este sistema se definen cuatro grandes ámbitos de monitorización: parámetros físicos, seguimiento ecológico, seguimiento hidrodinámico y aportes de nutrientes.

Todos ellos confluyen en una plataforma de integración de datos que permite hacer correlaciones de eventos y que se alimenta de otros sistemas externos con origen en la propia Comunidad Autónoma o en datos de otros organismos, como la Confederación Hidrográfica del Segura e incluso en imágenes satelitales.

Esta base de datos acumula información desde hace más de 10 años en algunas de las fuentes, siendo la base de la calibración del Gemelo Digital del Mar Menor, una herramienta que está permitiendo, según explican fuentes autonómicas, «crear algoritmos predictivos en algunos parámetros con el fin de anticiparnos a comportamientos del ecosistema».

El sistema de monitorización y el gemelo digital que alimenta proporcionan diversas funcionalidades valiosas para la gestión y su monitorización ambiental. Quizá, una de las más importantes sea el seguimiento de la calidad del agua, es decir, la monitorización continua de parámetros como la temperatura, la salinidad, la concentración de nutrientes y la contaminación. Otro de los beneficios es la posibilidad de evaluar el impacto de eventos climáticos extremos, como lluvias intensas o sequías, con el fin de anticipar posibles problemas.

Un arsenal científico

Para conseguir esta valiosa información, las administraciones públicas cuentan con un verdadero arsenal de dispositivos. Destacan por su importancia las sondas oceánicas (CTD) que realizan la medición en 22 puntos del Mar menor geoposicionados para poder comparar los valores a cada profundidad. Estas campañas se realizan normalmente dos veces por semana durante todo el año, aunque en situaciones de mucho estrés del ecosistema se llevan a cabo campañas extraordinarias completas o solo de algunos puntos en los que interesa ver la evolución en periodos más cortos.

Además, para complementar la visión del CTD, se desplegó en 2023 una red de 8 boyas científicas coincidiendo con algunos puntos de medición que miden los valores de oxígeno, clorofila, salinidad y temperatura varias veces al día en la columna de agua.

Estas boyas son el resultado de un proyecto innovador en colaboración con la UPCT. Desde la Comunidad explican que el pequeño tamaño de las boyas «permite su sustitución mensual por boyas limpias de manera que su reparación se realiza en tierra, abaratando los costes de mantenimiento».

Y hace dos años se puso en marcha otro sistema de monitorización: una embarcación de poco calado que recorre el litoral del Mar Menor diariamente, tomando cada jornada unos 70 puntos y registrando sus valores de oxígeno y temperatura.

Los datos recogidos se registran ‘online’ en la plataforma y permite conocerlos en tiempo real al tiempo que se desplaza por la costa. El ritmo permite que aproximadamente se completen los 73 kilómetros de litoral cada cinco días, completando cada temporada unas 6.000 mediciones en total. Estas campañas se realizan de junio a septiembre, que es cuando se pueden presentar las situaciones más complejas y, por tanto, se intensifica la monitorización.

A toda esta información hay que añadir el visionado de las imágenes satelitales Pléyades y Copernicus y el uso de algoritmos de análisis de imagen para relacionar la distribución de parámetros en el Mar Menor y estado de fenómenos como la conocida como ‘mancha blanca’.

Por último, toda la información se cruza con la información meteorológica proveniente del modelo HARMONI-AROME de la Aemet, con la que se tiene un convenio para poder anticipar en lo posible fenómenos que puedan afectar al estado del ecosistema (lluvias torrenciales, olas de calor…)

De manera complementaria a la monitorización sistemática de la masa de agua del Mar Menor, hay que hacer un seguimiento del ecosistema para comprobar la situación estructural. Esta visión, realizada con equipos de la Universidad de Murcia, permite analizar cómo influye la situación del Mar Menor en el ecosistema, el comportamiento del mismo y su posible evolución.

Adicionalmente se realizan campañas específicas por parte de diferentes equipos de seguimiento, como es el caso de las de medusas, realizadas por el equipo del Servicio de Pesca de la Comunidad Autónoma, aunque también se recoge su estado como parte del ecosistema en el seguimiento de la Universidad de Murcia.

Hasta siete comités de representación política, social y científica

Además de ser uno de ecosistemas más vigilados y controlados del mundo, el Mar Menor también puede presumir de ser uno de los enclaves con más órganos de participación política y social, en virtud de la Ley autonómica de Protección del Mar Menor y de la reciente ley que le reconoce personalidad jurídica. Con respecto a la primera, el Gobierno regional siguen avanzado en la constitución del Consejo del Mar Menor y del Comité de Asesoramiento del Mar Menor, que se suman a otros como la Comisión Interadministrativa del Mar Menor (de coordinación entre el Estado, la Comunidad y la decena de ayuntamientos de la cuenca vertiente) y la Comisión Interdepartamental del Mar Menor, que coordina las actuaciones del Gobierno regional. Y de la ley de personalidad jurídica emanan otros tres comités: el científico, el de seguimiento y el de representantes.