La introducción ilegal de especies protegidas amenaza la biodiversidad.

El ‘covert rewilding’ es una práctica ilegal que consiste en la introducción encubierta de especies animales en un área con el objetivo de restaurar un ecosistema, a menudo después de que las autoridades hayan rechazado solicitudes para reintroducir especies de forma oficial. La introducción ilegal de especies puede tener consecuencias negativas para el ecosistema local, alterando las cadenas tróficas y desplazando especies nativas, a pesar de la buena intención inicial.

Dos estudios llevados a cabo por investigadores de la Universidad de Murcia y de la Universidad Miguel Hernández (UMH) han identificado hasta 14 poblaciones de peces y anfibios amenazados que han sido introducidas de forma clandestina en el sureste ibérico (nueve en la Región de Murcia), fuera de su área actual de distribución natural y sin evaluación previa de riesgos.

Los expertos advierten de que estas especies, legalmente protegidas, pueden constituir un riesgo para el equilibrio de aquellos ecosistemas donde han sido introducidas, por lo que urge implementar medidas para mitigar esta problemática y proponer soluciones para gestionar las poblaciones introducidas de manera clandestina.

«De las 14 poblaciones introducidas que hemos identificado, sólo la del gallipato (Pleurodeles waltl) en el Parque Regional de Sierra Espuña fue reintroducida en un lugar que históricamente había sido parte de su área de distribución», señalan los autores.

El procedimiento es distinto cuando los programas de reintroducción o conservación de especies se hacen de manera controlada y autorizada, explica el investigador de la UMH José Manuel Zamora Marín, quien ha liderado estos trabajos. «Las translocaciones oficiales implican evaluaciones rigurosas y pueden ser rechazadas por las autoridades ambientales si existen dudas sobre los beneficios esperados, los impactos potenciales o la viabilidad a largo plazo», comenta Zamora.

Apunta, además, que la pasividad institucional ante los programas oficiales de reintroducción puede estar animando a que algunas personas particulares recurran a liberar fauna protegida por su propia cuenta. «Es cierto que para especies muy emblemáticas y con una gran aceptación social, como el lince ibérico, hay programas de reintroducción, pero en muchos otros grupos han desaparecido especies a escala regional, sin que haya habido ninguna intención institucional por redactar esos programas», explica Zamora, que pone el ejemplo del gallipato que confirmó su extinción hace dos décadas, y otras especies de peces y anfibios.

Este investigador advierte que aunque la investigación ha identificado 14 especies introducidas de manera clandestina, es probable que el número sea mucho mayor. «Nuestra investigación puede ser sólo la punta del iceberg, esos son los casos que hemos podido encontrar con nuestros recursos y seguimiento, pero probablemente sean más y se incluyen algunos casos de introducción que no han tenido éxito».

Para abordar esta problemática, los investigadores proponen un marco de decisión flexible que permita, en función de cada caso, decidir si es más conveniente erradicar, conservar o monitorear las poblaciones introducidas. «Nuestros resultados ponen sobre la mesa la necesidad urgente de establecer directrices claras para afrontar este nuevo y complejo desafío para la conservación de la biodiversidad», subraya Zamora, que añade que sobre todo «creemos que debe prevalecer el principio de precaución, pues prevenir es siempre más rentable que curar».

Los estudios han sido publicados recientemente en las revistas científicas Biological Conservation y Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, y han contado con la participación de investigadores del Departamento de Biología Aplicada de la UMH y del Departamento de Zoología y de Ecología Antropología Física de la UMU. Los trabajos han sido financiados con el apoyo de la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo Plus, así como del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unión Europea a través del programa NextGeneration EU.