Archena supera los 44 grados en la jornada más sofocante de la ola de calor en la Región

Todas las previsiones meteorológicas apuntaban a que este domingo iba a ser el peor día de la ola de calor en la Región. El aviso naranja ha estado activo en la Comunidad durante todo el día y, desde las 12 horas, se ha elevado a nivel rojo en la Vega de Segura.

Las previsiones no se equivocaban, pues los termómetros de casi toda la Región han superado la barrera de los 40 grados a lo largo del día, librándose de alcanzar esta cifra únicamente el litoral, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La lista de temperaturas máximas publicada por la Aemet la encabeza el municipio de Archena, donde se han registrado 44,1 grados de temperatura. A continuación, aparecen superando los 43 grados centígrados Cieza (43,8), Murcia (43,6), Molina de Segura (43,4) y Calasparra (43).

Temperaturas máximas por municipio Archena: 44,1

Cieza: 43,8

Murcia: 43,6

Molina de Segura: 43,4

Calasparra: 43

Abanilla: 42,7

Mula: 42,7

Jumilla: 42,3

Totana: 42,1

Alhama de Murcia: 41,6

Zarcilla de Ramos: 41,4

Yecla: 40,5

Caravaca de la Cruz: 40,4

Lorca: 40,4

Puerto Lumbreras: 40,1

Bullas: 40

Torre-Pacheco: 39,8

San Javier: 37,9

Moratalla: 37,8

Fuente Álamo: 37,8

Mazarrón: 36,9

Cartagena: 36,8

Águilas: 35,4

A nivel nacional, hasta cuatro municipios han superado los 45 grados centígrados: Montoro y La Rambla, en Córdoba y Morón de la Frontera y La Roda de Andalucía en Sevilla.

Puesto que las previsiones ya apuntaban a que se podían llegar a rozar los 45 grados, muchos municipios de la Región han tomado distintas medidas de prevención durante toda la jornada para asegurar el bienestar de sus ciudadanos. En Molina de Segura, por ejemplo, se ha permitido el acceso gratuito a la piscina municipal y, en Murcia, se ha establecido un refugio climático en el Pabellón Cagigal.

Se mantienen los avisos hasta el martes

Aunque este domingo era el peor día, no se acaba hoy la ola de calor. Hasta el martes, la Aemet mantiene activos distintos avisos por altas temperaturas en la Región. El lunes entre las 13 y las 21 horas, toda la Comunidad estará en alerta de algún nivel: en amarillo el Campo de Cartagena, en naranja Noroeste, Valle del Guadalentín y Altiplano y en rojo la Vega del Segura.

Ya el martes, solo la Vega del Segura tendrá alertas activas, en concreto, un aviso amarillo entre las 13 y las 21 horas.