Un tratamiento para la lumbalgia que evita cirugías llega a la Arrixaca

Una nueva técnica mínimamente invasiva para aliviar la lumbociatalgia, que puede llegar a evitar cirugías, ha llegado a la Unidad del Dolor Crónico del hospital Virgen de la Arrixaca, dependiente del Servicio de Anestesia de este centro.

La lumbociatalgia es una alteración de la columna lumbar que cursa con dolor en la zona baja de la espalda, acompañada de una afectación del nervio ciático. Esta es la afección más frecuente en la consulta de la unidad del dolor y la principal causa de discapacidad entre la población. El dolor puede llegar a hacerse crónico y ser tan intenso que limite el desarrollo de las actividades cotidianas.

La ‘Descompresión discal percutánea con radiofrecuencia coablativa’ (que es como se llama el nuevo tratamiento) ofrece muy buenos resultados con menos complicaciones y son numerosos los pacientes del Área I de Salud que podrán beneficiarse de esta técnica como opción previa a plantear una cirugía abierta.

Hasta ahora, se han realizado cuatro procedimientos y se pueden alcanzar los ocho al mes. La técnica puede evitar cirugías, un aspecto muy positivo en personas entre 30 y 60 años, además de ofrecer una herramienta más para aquellos pacientes que no pueden entrar al quirófano.

Otros hospitales del Servicio Murciano de Salud han empezado también a aplicarla con una experiencia similar, como es el caso del Santa Lucía, el Morales Meseguer y el Reina Sofía.

Menos quirófano

Hasta ahora, cuando los síntomas de este dolor por presión sobre raíces nerviosas no cedían con terapias conservadoras como la rehabilitación, la farmacoterapia o las infiltraciones, se pasaba al quirófano.

Con la nueva técnica, el dolor puede llegar a desaparecer por completo, y también los otros síntomas como el hormigueo, calambres o sensibilidad alterada en pies y piernas, sin las implicaciones de una cirugía mayor.

Los resultados pueden permanecer más de un año según la recidiva o no de la hernia causante. Supone, además, abandonar la farmacoterapia y otros tratamientos. Asimismo, están indicados los ejercicios de fortalecimiento lumbar.