"En la Región de Murcia no se espera una DANA a corto plazo"

En primer lugar, ¿cómo definiría la situación meteorológica actual en la Región de Murcia?

A partir de este fin de semana, extremadamente calurosa. Vamos a tener temperaturas generalizadas por todo el interior de la Región de Murcia por encima de los 40 grados, y en ciertas zonas incluso podríamos acercarnos a los 45. Son temperaturas extraordinariamente altas. Este fin de semana vamos a alcanzar probablemente las temperaturas más altas de todo este verano. El lunes y martes continuarán siendo altas, aunque bajarán un poco respecto al domingo, pero seguiremos en la horquilla de los 40 grados en muchas zonas.

¿Estamos ante un verano climatológicamente normal o ya se observan desviaciones significativas?

El mes de julio ha sido muy caluroso, igual que junio. Según los boletines de la delegación de Aemet en Murcia, junio fue extremadamente cálido y julio muy cálido. También destacaron las tormentas a partir del 22 de julio, algunas de ellas muy intensas y con granizo de gran tamaño. Estas tormentas son un síntoma de la energía disponible en la atmósfera, que aumenta con las temperaturas más altas.

¿A qué se deben estas condiciones tan extremas?

Principalmente a una dinámica atmosférica que ha propiciado estas altas temperaturas. En altura hay escasez de vientos y un anticiclón que impide la formación de nubosidad, lo que permite una insolación muy intensa. Si además no hay vientos locales en superficie, el calor se acumula en las capas bajas y se intensifica. A eso se suma que en estos meses la radiación solar incide más perpendicularmente, siendo más energética. Es una combinación de factores.

Cambiando de asunto, ¿es posible que se forme una DANA en los próximos días? Y, por favor, explíquenos brevemente qué es una DANA?

Si hablamos del corto plazo, es decir, de aquí a 10 días, no se espera ninguna DANA significativa. Una DANA es una Depresión Aislada en Niveles Altos. Se forma cuando el vórtice polar se quiebra y una masa de aire frío se desplaza hacia latitudes más bajas, quedando aislada de la circulación general. Si en superficie hay condiciones favorables , como evaporación y convergencia de vientos, puede desarrollarse una fuerte actividad tormentosa. Pero de momento, no hay previsión de una DANA.

¿Qué factores aumentan o disminuyen la probabilidad de que se forme una DANA en el sureste peninsular?

El principal factor es la dinámica atmosférica en niveles altos. Pero también importa la ubicación de esa masa de aire frío: si se sitúa más al sur, puede generar bajas presiones en el Mediterráneo que favorezcan la entrada de vientos húmedos del este. Si se combinan con cordilleras que obliguen al aire a ascender, puede provocar tormentas intensas. Además, la temperatura del mar es importante: en otoño, tras acumular calor durante el verano, el mar favorece la evaporación y aporta más humedad, que es como el combustible para las tormentas.

En caso de producirse una DANA, ¿qué impacto cabría esperar en la Región de Murcia?

Podríamos tener lluvias intensas, tormentas e incluso inundaciones, como ocurrió el 11 de septiembre de 2019, durante la llamada ‘riada de Santa María’. Ese día estuvimos en alerta roja. Este tipo de episodios se repiten con cierta frecuencia histórica en la región, aunque no siguen un patrón exacto. Hay una monografía muy buena de la Confederación Hidrográfica del Segura que documenta riadas desde el año 1500.

¿Cuál es la diferencia clave entre una DANA y lo que antes se conocía como ‘gota fría’?

En realidad, lo que antes se llamaba ‘gota fría’ es lo mismo que hoy conocemos como DANA. El término se empezó a usar popularmente para describir este tipo de depresión en altura, pero con el tiempo se extendió y comenzó a aplicarse a cualquier episodio de lluvias intensas, incluso cuando no había una DANA. Por ejemplo, una tormenta estacionaria muy localizada puede causar una riada sin que haya una DANA. Lo vimos en los años 90 en un camping, donde una tormenta quedó estancada en una zona, descargó mucha agua y provocó una tragedia. Lo mismo ocurrió en el camping de Mazarrón hace ya algunos años. Por tanto, aunque el término se ha popularizado, no todas las lluvias intensas se deben a una DANA. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta.

¿Qué señales concretas del cambio climático está detectando la Aemet en la Región de Murcia?

Sobre todo, las señales más claras están en la temperatura. Estamos apreciando un aumento general de la temperatura, especialmente en verano, y en un índice que llamamos ‘noche tropical’, cuando las temperaturas mínimas no bajan de los 20 grados. Hay una tendencia muy clara al alza, no solo en la Región de Murcia, sino en toda España.

¿Qué medidas de prevención o preparación recomienda la Aemet a la ciudadanía ante un episodio de lluvias torrenciales, como una DANA o gota fría?

La Aemet no es el organismo encargado de dar recomendaciones directamente a la ciudadanía. Ese papel lo tiene Protección Civil. Nosotros trabajamos muy estrechamente con ellos. Nuestra labor consiste en detectar las situaciones adversas y emitir los avisos meteorológicos, que son fruto de un acuerdo con Protección Civil.

¿Dónde puede la ciudadanía consultar avisos meteorológicos fiables y actualizados?

En nuestra página web, en la de la Aemet. Ahí se pueden consultar todos los avisos actualizados y las predicciones. También estamos presentes en redes sociales, donde difundimos información constantemente.

¿Cómo trabaja la Aemet con Protección Civil y otras administraciones para gestionar alertas y emergencias?

Hay reuniones periódicas con las distintas comunidades autónomas y con Protección Civil estatal. Nos coordinamos a través de reuniones presenciales, llamadas telefónicas, y correos electrónicos.