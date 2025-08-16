La Región envía 20 efectivos con un helicóptero a luchar contra el fuego de Extremadura

La Región de Murcia se une a la lucha contra el fuego en Extremadura, comunidad que se encuentra en situación de extrema gravedad y este viernes pidió medios con urgencia. Por ello, el Gobierno de la Región de Murcia ha enviado este sábado 20 efectivos con un helicóptero y diferentes vehículos de extinción para ayudar en la lucha contra el fuego en Extremadura.

El presidente regional, Fernando López Miras, ha anunciado en sus redes sociales esta decisión y ha reclamado que el Gobierno central "actúe y movilice al Ejército, no sólo a la UME, ante esta grave situación".

"Las comunidades autónomas, por supuesto, nos ayudamos en todo lo que podemos, pero algunas como la Región de Murcia se encuentran en riesgo extremo y nuestros recursos deben estar preparados para responder ante una posible emergencia", ha añadido el presidente murciano.

Los efectivos enviados son 14 bomberos forestales, 2 agentes medioambientales, 3 técnicos de operaciones y un técnico de extinción, que han partido a primera hora de la mañana desde el Centro de Defensa Forestal de Ascoy, en Cieza, y desde la base de La Pila, en Abarán.

El retén de ayuda se desplaza con 2 vehículos de extinción, 6 vehículos ligeros y un helicóptero bombardero - BEL 412. Su destino es el centro operativo regional de Cáceres, que ya ha asignado como destino el incendio forestal en Jarilla, en el sector de avance a Plasencia.

El dispositivo está coordinado desde las consejerías de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, a través del Plan Territorial de Protección Civil (Platemur), que ya se encontraba activo debido a las altas temperaturas.

El consejero Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, también recordó la necesidad de que “el Gobierno de España se implique de forma más contundente en la extinción de los incendios que asolan gran parte del país, porque está claro que hace falta que se sume el Ejército junto con los efectivos de la UME y la ayuda aportada por las comunidades, entre ellas, la Región de Murcia”.

“La colaboración de las administraciones autonómicas es importante, pero el Gobierno del país debe estar presente cuando se le necesita”, subrayó.

Extremadura mantenía hasta este viernes ocho incendios forestales activos, más otros tantos focos donde también se estaba actuando. Además, el incendio de Jarilla se reactivó a mediodía con dirección a Casas del Monte, municipio que fue confinado y unas 700 personas no pudieron salir de sus casas.

El consejero de Presidencia de Extremadura, Abel Bautista, compareció ante los medios de comunicación y dijo que prácticamente no quedan medios para enfrentar la situación: "No se puede tensar más, la Diputación de Cáceres también se ha quedado sin efectivos", declaró.