Una planta solar fotovoltaica reducirá el gasto de los regantes de Totana

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha iniciado los trabajos para la instalación de una planta solar fotovoltaica que permitirá reducir significativamente el gasto energético de la comunidad de regantes de Totana. El director general del Agua, José Sandoval, visitó las obras que se están ejecutando en el paraje ‘El Hornico’, acompañado por el alcalde del municipio, Juan Pagán.

“El objetivo de esta actuación es reducir los costes energéticos de la comunidad de regantes en más de un 33 por ciento, con las ventajas económicas y medioambientales que de ello se derivan”, afirmó Sandoval.

La instalación, totalmente independiente de la red eléctrica, estará compuesta por 180 paneles solares fotovoltaicos, con una potencia instalada de 99 kWp, destinados íntegramente a autoconsumo sin vertido de excedentes. La energía generada se destinará exclusivamente al funcionamiento de la estación de bombeo que impulsa aguas regeneradas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Totana.

“Este bombeo tiene un consumo energético anual cercano a los 500 MWh, por lo que la puesta en marcha de esta planta supondrá un importante alivio económico para la comunidad de regantes, además de contribuir a la reducción de su huella de carbono”, indicó el director general del Agua.

La actuación cuenta con una inversión de más de 60.000 euros, financiada íntegramente con fondos propios de la Comunidad Autónoma.

“El Gobierno regional no solo está apostando por el ahorro y la eficiencia energética en el regadío, sino también por la economía circular y la gestión sostenible del agua, fomentando el uso de aguas regeneradas para riego agrícola”, destacó Sandoval.