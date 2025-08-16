El sector ganadero de la Región de Murcia asiste con preocupación a la expansión de los casos de lengua azul en España, la enfermedad vírica que afecta principalmente a rumiantes como ovejas, cabras y vacas, y no se transmite a los seres humanos.

Según la última actualización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han confirmado nuevos focos en Córdoba (serotipos 3 y 8), Cantabria (serotipo 3), Ávila (serotipo 3) y Jaén (serotipos 3 y 8). Desde el departamento que lidera Luis Planas informaron además que en la presente temporada de actividad vectorial 2025-2026, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete (Madrid), laboratorio nacional de referencia para esta enfermedad, ha llegado a confirmar la presencia de esta enfermedad en otras provincias del territorio español como Burgos, Ávila, León, Salamanca, Navarra, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, País Vasco, Cantabria, y Galicia.

Aunque de momento en la Región no se ha detectado ningún caso, el responsable del sector ganadero y vicepresidente de Asaja Murcia, Alfonso Galera, advierte que ya son muchas las provincias afectadas por la lengua azul y recuerda que Murcia importa muchos animales de esas zonas de España.

Además, recuerda que estos meses, los más calurosos del año, son los más peligrosos, ya que el mosquito que transmite la enfermedad, del género culicoides, prolifera en ambientes cálidos y húmedos, por lo que la lengua azul es más común durante los meses de verano y también en otoño.

Lamenta Galera que el Ministerio de Luis Planas se limite a recomendar las labores de desinfección y que se extremen las medidas de seguridad, mientras que la vacunación «sigue siendo voluntaria». Recuerda que cuando la Región sufrió estragos de esta enfermedad, «hace muchos años», logró erradicarse gracias a las vacunas. «Se sabe lo que hay que hacer, pero el Gobierno, que es quien debería poner los medios y los recursos para controlar estas enfermedades, deja todo a la libre elección de los ganaderos; no hay un plan de vacunación, no hay nada de eso». Mientras se espera que el Ministerio dé un paso adelante, en la Región de Murcia, asegura Galera, se están tomando todas las medidas o prevención, pero teme que «no sea suficiente».

Sobre los daños que puede causar en las cabañas ganaderas, el representante de Asaja explica que dependerá del tipo que sea, «el más peligroso es el serotipo 3», ya que causa cuadros clínicos severos y presenta una alta mortalidad, sobre todo en las ovejas. Además, es precisamente este serotipo el que más se está expandiendo por el territorio español, tras causar muchos estragos en varios países europeos, incluido Portugal.

Cabe destacar que en relación a los serotipos 3 y 8, actualmente no hay vacunas disponibles. Por ello, desde la dirección nacional de Asaja demandan que el Ejecutivo trate de acelerar los futuros desarrollos de estas vacunas, y que «se determine el método más efectivo para la administración de futuras dosis».

Por otra parte, la organización agraria reclama la necesidad de una campaña informativa «clara y accesible» para guiar a los ganaderos en las medidas preventivas y de control del brote.

La organización critica la falta de acción por parte de las administraciones públicas en medio de esta crisis. «Echamos en falta su compromiso a la hora de dar la suficiente información para que el ganadero pueda tomar las medidas correctas», destacó esta semana el presidente de Asaja, Pedro Barato.

Asaja aboga por una respuesta «coordinada y rápida» entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para enfrentar la propagación del virus. Además, propone la creación de un plan de choque interterritorial que homogenice los protocolos de actuación, asegure una distribución justa de las vacunas y mejore la comunicación entre las regiones.