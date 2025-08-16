El centro de visitantes de Las Salinas contará con una sala inmersiva

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha iniciado los trabajos de musealización del Centro de Visitantes Las Salinas, ubicado en el Parque Regional de Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Esta actuación supondrá la incorporación de dos nuevas salas interpretativas con contenidos actualizados y adaptados a todos los públicos, una centrada en el Mar Menor y otra en el propio Parque regional.

«La musealización del centro constituye un paso más en la estrategia de conservación y divulgación de los valores ambientales de la Región, y consolidará este espacio como un enclave de referencia para la educación ambiental», explican desde la Consejería. El proyecto se enmarca en una intervención más amplia que incluyó la reforma integral del edificio en 2023, así como la incorporación de mejoras en eficiencia energética.

La primera de las salas, de nueva creación y dedicada íntegramente al Mar Menor, ofrecerá una experiencia inmersiva y educativa sobre los valores ecológicos, históricos y culturales de la mayor laguna salada de Europa. Mediante el uso de recursos interactivos, reproducciones de especies, juegos, audiovisuales y paneles informativos, los visitantes podrán conocer de forma accesible los aspectos clave del ecosistema, con información sobre su fauna, flora, su geología y los usos tradicionales del entorno.

Entre los recursos más destacados se encuentra el módulo ‘Siente como ellos’, un dispositivo que reproduce las condiciones ambientales provocadas por fenómenos como la eutrofización, y que permitirá a los visitantes experimentar en primera persona cómo se ven afectados los organismos que habitan en la laguna.

Según adelantan desde Medio Ambiente, otro elemento singular de esta sala será el espacio dedicado a la nacra, molusco bivalvo en peligro de extinción cuya población en el Mar Menor constituye, junto con la del Delta del Ebro, una de las dos únicas viables en toda España. Esta sección abordará la biología de la especie, las amenazas que enfrenta y los esfuerzos realizados para su conservación, con un enfoque divulgativo y de sensibilización.

La segunda sala se centrará en el Parque Regional de Las Salinas y Arenales de San Pedro. Esta exposición renovará completamente la anterior, cuyos contenidos se encontraban obsoletos, respetando al mismo tiempo la esencia y los elementos simbólicos que identifican el espacio natural. Recursos como el molino de viento o los denominados ‘tesoros marinos’ continuarán presentes.