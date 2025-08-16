"Tienen que dejar de castigar a quienes sostienen la economía y el empleo en nuestro país"

Desde el Gobierno regional muestran su enfado ante «el coste que soportan las empresas» murcianas por cotizaciones sociales: «Los últimos datos del INE confirman lo que las empresas y autónomos de la Región de Murcia llevan tiempo denunciando: desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa el coste que soportan las empresas por cotizaciones sociales se ha desbocado un 25%».

Fuentes de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social que dirige Marisa López Aragón señalan así que el coste laboral total que asume un empresario murciano por cada trabajador «se ha incremento casi 500 euros mensuales y esto evidencia que las políticas del Gobierno central no están ayudando a quienes generan empleo, sino todo lo contrario: encarecen la contratación y dificultan el crecimiento del tejido productivo».

En este sentido, afirman que desde el Gobierno regional se defiende «una fiscalidad y unas cotizaciones que favorezcan la creación de puestos de trabajo estables y de calidad». Por último, consideran urgente que el Ejecutivo central «escuche a las empresas y autónomos, y deje de castigar a quienes sostienen la economía y el empleo en nuestro país».

Muy crítico se muestra también con los datos del INE el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Murcia, Francisco Casado, quien considera que es un «despropósito» el hecho de que en lugar de «incentivar que haya unas cuotas asumibles -sobre todo para los autónomos que van con unos márgenes muy justos- se generen así muchísimos problemas y quebraderos de cabeza al aumentar de forma exponencial los costes que deben asumir las empresas».

Casado sostiene que, esta medida, lo único que hace es generar que los empleadores no contraten a otros trabajadores, «sobre todo porque todo este aumento que en los últimos años se ha producido genera una incertidumbre y una situación de inestabilidad para sus cuentas».