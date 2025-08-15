"Vivimos en un equilibrio inestable que puede llegar a explotar"

¿Qué se hace mal y qué se hace bien en materia de prevención?

No me consta que se hagan las cosas mal, pero no existe la conciencia de que tenemos que invertir más y durante más tiempo. Tenemos que ser más proactivos y eso implica gastar más dinero y más recursos. Recursos que ahora mismo están muy limitados a los presupuestos y, por desgracia, Medio Ambiente es la cenicienta a nivel regional. Se hacen las cosas bien, pero es insuficiente.

¿Cree que hay un problema de diseño en las estrategias?

No creo que haya un diseño erróneo. Se ha aprendido bastante, hay personal técnico muy bien formado y, también, a nivel de manejo de las masas forestales en materia preventiva se ha evolucionado. Pero sí hace falta un impulso político para pasar a la acción y ser más ambiciosos en el gasto y en la utilización de soluciones inéditas como la quema preescrita, o medidas de control como puede ser la ganadería extensiva que ya no sobreviven a los pies de monte de las sierras que es donde deberían estar.

¿Qué valoración general ofrece sobre la Región en relación a los incendios forestales?

Es una situación de incertidumbre porque nos encontramos ante un escenario totalmente nuevo, marcado por el cambio climático, en el que es muy difícil predecir lo que puede pasar.

¿Por qué ‘se está librando’ Murcia de los incendios por el momento?

Normalente Murcia ha tenido menos incendios porque su masa forestal está menos desarrollada, es menos continua y con una estructura menos compleja. Aunque , de forma puntual, ha habido grandes incendios como el de Moratalla en el año 94 -de cuarta generación-. Y tuvo lugar porque se conjugaron una serie de circunstancias que ahora mismo están presentes: mucho calor y biomasa muy seca que, sumado a los efectos del cambio climático, crean la tormenta perfecta para que haya un fenómeno de este tipo.

¿Qué procesos provocados por el cambio climático afectan más a la proliferación de los incendios en la Región?

Indudablemente el cambio climático está detrás de las condiciones meteorológicas que tenemos y que favorecen a los incendios. También el estado de la vegetación y en Murcia tenemos un gran decaímiento. No tanto de este año, que ha llovido bastante durante la primavera, sino de mucho tiempo con inviernos muy flojos y mucha sequía que han provocado la mortandad de un tercio de la masa forestal de pinos carrascos. De momento no ha pasado nada, pero es como el Mar Menor, siempre en un equilibrio muy inestable que en cualquier momento puede explotar.

¿Qué está pasando en Sierra Carrascoy?

Los árboles no han estado sometidos al mínimo necesario de frío, lo que ha provocado que la actividad vegetativa del pino no se haya detenido y esto, sobre unas masas que ya estaban debilitadas por el calor y la sequía, ha traído resultados muy negativos. Desde la primavera ya hemos empezado a ver estas huellas terribles en el paisaje de la especie, supuestamente, más resistente a la sequía y más manejable en cuestión forestal. Tenemos que mirar a otros organismos africanos o iberonorteamericanos que aporten más diversidad y resistencia frente a los retos climáticos.

¿Qué se podría hacer para frenar o intentar solucionar esta caída de la población del pino carrasco?

Hay que diversificar las plantas y eliminar las grandes extensiones de biomasa. No sé si necesitamos un nuevo Ricardo Codorníu del siglo XXI, pero sobre todo ponernos a trabajar, priorizando zonas como los territorios con mayor riesgo y evitar los errores del pasado; las urbanizaciones cercanas a los bosques.

¿Cómo se podría reducir el combustible forestal?

No hay recetas mágicas, pero hay que hacer evolucionar al bosque actual hacia un ecosistema más resiliente. Llevar a las masas forestales hacia modelos que se protejan solos. Utilizar especies más resilientes al fuego, como la sabina mora, que el pino carrasco.

¿Cómo funciona exactamente la quema preescrita?

En base a la bibliografía que he leído, consiste en acotar parcelas y hacer quemas controladas, durante el invierno, en zonas de antiguos pastizales que han sido invadidos por el matorral o por el bosque. Se trata de aplicar un fuego controlado para generar zonas abiertas que hagan de cortafuegos naturales. Es, además, más barata que el uso de maquinarias.

Los incendios son un mecanismo natural para la protección del ecosistema, ¿Cómo podemos diferenciar uno normal de los devastadores?

El fuego es común en los ecosistemas mediterráneos. Crea diversidad en la naturaleza, contribuye a destruir la biomasa y crea cortafuegos naturales, pero es muy difícil conocer el régimen de incendios original porque lo hemos alterado demasiado. Modificamos el paisaje, convirtiéndolo en un ecosistema descontrolado. Tenemos que recuperar al fuego como elemento de control natural.

