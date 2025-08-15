Una técnica pionera contra el cáncer de pulmón se aplica con éxito en el hospital Santa Lucía

Una técnica pionera a nivel internacional contra el cáncer de pulmón se ha aplicado con éxito en un paciente del área de salud de Cartagena. La sección de Neumología Intervencionista del Servicio de Neumología del Hospital Santa Lucía de Cartagena ha practicado la llamada ablación bronquial por microondas guiada por ecobroncoscopia. Esta técnica utiliza calor para eliminar tumores de las vías respiratorias y restablecer el flujo de aire en los pulmones.

En este caso, la paciente presentaba un tumor de intestino que tenía una metástasis en la tráquea y que estaba obstruyendo la vía aérea. El método, mínimamente invasivo, marca un antes y un después en la neumología intervencionista "con importantes ventajas para pacientes con obstrucciones bronquiales graves", resalta la Comunidad en un comunicado.

En la actualidad, el hospital Santa Lucía es el segundo en Europa que emplea las microondas en lesiones centrales de pulmón y el segundo en el mundo que lo emplea guiado por ecobroncoscopia. El otro centro que lo aplica es el Hospital Universitario Central de Asturias.

La técnica consiste en introducir una antena de microondas directamente en el tumor, aplicando calor para destruir las células malignas. Con ello, se consigue reducir el tamaño del tumor, cortando el sangrado al poder destruir los vasos sanguíneos, a la vez que se intenta que no se vuelva a reproducir en la tráquea de manera totalmente segura para el paciente. Además, todo el procedimiento se realiza bajo control endoscópico y ecográfico mediante imágenes en tiempo real.

Neumología Intervencionista

La Sección de Neumología Intervencionista del Servicio de Neumología del Hospital General Universitario Santa Lucía desarrolla, desde el año 2022, una técnica que se denomina CrioEBUS, que ha permitido avanzar en la detección del cáncer de pulmón.

Gracias a ella, los pacientes puedan beneficiarse de un diagnóstico más preciso y tener acceso a los nuevos tratamientos contra el cáncer de pulmón.

El Servicio cuenta además con el segundo nivel de acreditación de la SEPAR, nivel intermedio, de las Unidades del Sueño, a cargo de la doctora Olga Meca; Ventilación Mecánica no Invasiva Domiciliaria, a cargo del doctor Pedro García; Asma, a cargo del doctor Javier Bravo, y cumple los criterios básicos en la Unidad de Enfermedades Pulmonares Intersticiales, a cargo de la doctora Mercedes Guillamón.