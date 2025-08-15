Incendios
¿Qué son los megaincendios que tienen en jaque al país?
Germán González
Alimentados por un cóctel molotov formado por calor extrema, falta de humedad, fuertes rachas de viento y una sequía que ha convertido el sotobosque en material inflamable, la ola de incendios que mantiene en jaque a la península forma parte de una nueva generación de fuegos caracterizados por su rápido avance y virulencia: se trata de megaincendios.
Los especialistas dividen los incendios en seis generaciones según su grado de virulencia y los retos de su extinción. Los megaincendios hacen referencia a fuegos de cuarta generación (avanzan desde zonas forestales hacia urbanas), quinta (incendios simultáneos extremos, muchas veces en interfases con núcleos urbanos) y sexta (modifican el clima local y son muy difíciles de apagar con medios tradicionales). Estos últimos generan su propia meteorología: crean nubes llamadas pirocúmulos que pueden convertirse en tormentas de fuego, generar rayos, lluvias, o vientos intensos e impredecibles. También avanzan de forma errática: se mueven incluso contra el viento, cambian de dirección rápidamente y crean nuevos focos a distancia.
Olas de calor, sequías prolongadas, vientos fuertes y baja humedad favorecen los incendios de propagación explosiva. También intervienen, no obstante, factores colaterales relacionados con la acumulación de combustible vegetal provocada por la despoblación rural y el abandono de la ganadería extensa; los cambios en el uso del suelo y una gestión forestal insuficiente, y la despoblación rural y el abandono de actividades como la ganadería extensiva o la recogida de leña, que han hecho que los montes acumulen enormes cantidades de vegetación seca y continua.
Sí se puede apuntar a que este tipo de incendios que actualmente asolan España, por sus características evidentes, forman parte de los fuegos considerados de cuarta, quinta o sexta generación. Los fuegos de última generación que mantienen en jaque a la península.
