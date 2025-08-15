Incendios

¿Qué son los megaincendios que tienen en jaque al país?

Un bombero trata de extinguir un foco del incendio de Ponteceso

Alimentados por un cóctel molotov formado por calor extrema, falta de humedad, fuertes rachas de viento y una sequía que ha convertido el sotobosque en material inflamable, la ola de incendios que mantiene en jaque a la península forma parte de una nueva generación de fuegos caracterizados por su rápido avance y virulencia: se trata de megaincendios.

Los especialistas dividen los incendios en seis generaciones según su grado de virulencia y los retos de su extinción. Los megaincendios hacen referencia a fuegos de cuarta generación (avanzan desde zonas forestales hacia urbanas), quinta (incendios simultáneos extremos, muchas veces en interfases con núcleos urbanos) y sexta (modifican el clima local y son muy difíciles de apagar con medios tradicionales). Estos últimos generan su propia meteorología: crean nubes llamadas pirocúmulos que pueden convertirse en tormentas de fuego, generar rayos, lluvias, o vientos intensos e impredecibles. También avanzan de forma errática: se mueven incluso contra el viento, cambian de dirección rápidamente y crean nuevos focos a distancia.

Olas de calor, sequías prolongadas, vientos fuertes y baja humedad favorecen los incendios de propagación explosiva. También intervienen, no obstante, factores colaterales relacionados con la acumulación de combustible vegetal provocada por la despoblación rural y el abandono de la ganadería extensa; los cambios en el uso del suelo y una gestión forestal insuficiente, y la despoblación rural y el abandono de actividades como la ganadería extensiva o la recogida de leña, que han hecho que los montes acumulen enormes cantidades de vegetación seca y continua.

Sí se puede apuntar a que este tipo de incendios que actualmente asolan España, por sus características evidentes, forman parte de los fuegos considerados de cuarta, quinta o sexta generación. Los fuegos de última generación que mantienen en jaque a la península.

