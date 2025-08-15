La Región encara un fin de semana sofocante: estas son las localidades bajo aviso

Este viernes la ola de calor continúa en la Región de Murcia y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado tres avisos amarillos por altas temperaturas, aunque el sábado y el domingo se sumarán avisos naranjas y más localidades al boletín de la Agencia.

Este viernes, la AEMET ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, el Campo de Cartagena y Mazarrón, por máximas que rozarán los 40 grados, entre las 13:00 y las 21:00 horas. Las mínimas también serán elevadas y superarán los 23 grados en la ciudad capitalina.

Pero los termómetros subirán aún más el sábado, cuando la Aemet ha activado, desde la una hasta las ocho de la tarde, avisos naranjas en el Altiplano, la Vega del Segura, el Valle de Guadalentín, Lorca y Águilas. Además, el sábado también estarán bajo aviso amarillo la comarca el Noroeste de Murcia, el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Durante la jornada del sábado, se espera que las máximas superen los 40 grados en Murcia y en Yecla, mientras que las mínimas no bajan de los 20 grados en toda la Región.

Los avisos activados el domingo se mantienen igual que los del sábado, a excepción del Noroeste murciano, que pasa del aviso amarillo al naranja. Las mínimas también se mantienen por encima de los 20 grados y las máximas no bajan de los 40 en el interior, con localidades como Murcia que pueden alcanzar los 45 grados.

Asimismo, la Aemet ha anunciado que, a partir del sábado, las máximas sobrepasarán los 40 grados y se mantendrán así, al menos, hasta el martes. Aunque será el domingo cuando se prevén las temperaturas más altas: entre los 43 y 45 grados en amplias zonas de las vegas del interior.