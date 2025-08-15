Los montes de la Región de Murcia se han convertido en un polvorín forestal

La ola de incendios que asola a media España y de la que, de momento, se está librando la Región de Murcia, ha reabierto muchos debates que llevan años enquistados y que están relacionados con la inversión pública en la vigilancia y la extinción de incendios, con el vulnerable estado de las masas forestales que, tras varios años de sequía, se han convertido en verdaderos polvorines, o con las condiciones en las que trabajan los bomberos forestales de la Región de Murcia, un servicio esencial cuya gestión asume desde hace años una empresa privada.

En cuanto al debate económico, según datos ofrecidos por la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), la inversión en prevención de incendios forestales se ha reducido a la mitad en España en sólo 13 años. En 2009, el dinero para este tipo de labores llegó a los 364 millones de euros. En 2022, último año con datos actualizados (recogidos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas), esta inversión cayó hasta casi 176. Es decir, un 52% menos.

Y en la Región de Murcia encontramos un dato preocupante: la partida destinada a la vigilancia y a la extinción de incendios en los presupuestos de 2025 ha sufrido un recorte de más de 800.000 euros, al pasar de los 16,7 millones de euros de 2024 a los 15,9, un 3% por ciento menos que lo reservado en las cuentas del año pasado.

Sin embargo, desde la Comunidad aclaran que el dinero invertido en este asunto está diseminado en diversas partidas, y que la lucha contra los incendios forestales cuenta con un presupuesto total de 28 millones de euros. Además de los 16 millones para las Brigadas Forestales, suman los 3,6 millones para financiar los medios aéreos (una brigada helitransportada, tres helicópteros de extinción y otro en labores de coordinación y vigilancia) y los convenios de vigilancia móvil (337.000 euros) con los distintos ayuntamientos.

Brigadas Forestales combaten el fuego en el Valle Perdido, en una imagen de archivo. / CARM

Una bomba de relojería

En los últimos días están arreciando las críticas contra la gestión del Ejecutivo autonómico en los montes de la Región. Una de las más duras ha sido la del delegado de Prevención de CCOO en las Brigadas Forestales, Juan Pedro Cornejo, que alerta de que el cambio climático, los efectos de la sequía, las tormentas eléctricas y una «falta de gestión eficaz, con restos de podas abandonadas y pinos secos ya talados sin retirar, convierten a buena parte de nuestros montes en un escenario perfecto para que se desate un gran incendio forestal, como los que están sufriendo Toledo, Cáceres, Ourense o León».

Destaca Juan Pedro Cornejo el estado en el que se encuentra El Valle y Carrascoy, donde «aún se pueden visualizar las zonas calcinadas de los incendios del verano pasado» o Coto Cuadros, en un estado de altísima vulnerabilidad debido a la gran densidad de masa forestal afectada por la sequía.

Desde la Comunidad responden que ya se está actuando para hacer frente «al mayor periodo de sequía de los últimos 64 años» con un plan de actuaciones que lleva aparejada una inversión de cerca de 19 millones de euros. Según fuentes autonómicas, el operativo que asume las labores de silvicultura adaptativa y tala de árboles (50 efectivos, aunque se espera que lleguen a los 240 a partir de octubre) ya ha actuado en más de 3.000 hectáreas y durante los años 2025 y 2026 llegarán a otras 7.000. Entre las zonas en las que ya se han ejecutado trabajos se encuentran, detallan estas fuentes, Coto Cuadros, Sierra Espuña y zonas del Guadalentín y se ampliarán durante los próximos meses a enclaves como la Sierra de Ricote, Sierra de la Pila, Sierra de Lúgar, Parque Regional de Sierra Espuña y el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, entre otros. Se prevé que los trabajos de mitigación de los efectos de esta sequía se prolonguen durante tres años.

Cientos de árboles muertos en el entorno de El Valle y Carrascoy, en el municipio de Murcia. / Juan Carlos Caval

¿Faltan efectivos?

Desde CCOO también alertan de una preocupante falta de efectivos en el dispositivo de bomberos forestales de la Región de Murcia. Aseguran que en el caso de que se declare un incendio de grandes dimensiones, «no habría medios humanos suficientes para hacerle frente». Algo parecido defendió el diputado regional del PSOE, Fernando Moreno, que llegó a afirmar que el Ejecutivo autonómico «en lugar de reforzar los servicios de extinción de incendios, los está desmantelando». Además, acusó al Gobierno de López Miras de convertir un servicio público y esencial, como el de los bomberos forestales, «en un negocio que busca la rentabilidad a costa de la seguridad de la ciudadanía y de la precariedad de sus profesionales».

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, recuerda que su formación exigió en noviembre un plan de choque para retirar el millón de pinos secos que hay en nuestros montes "y la respuesta del gobierno regional ha sido nula. Si hubiera un incendio ahora mismo en El Valle, Sierra Espuña o Coto Cuadros, todo ardería en pocas horas y las consecuencias serían devastadoras". Desde la formación morada añaden que las áreas urbanas cercanas también están bajo la amenaza directa del fuego, "como hemos visto en el norte de Madrid, o como vimos el año pasado en Los Ángeles o Atenas". En este sentido, cabe recordar que Podemos logró sacar adelante otra moción en la Asamblea para instalar el sistema Sideinfo, que consiste en grandes cañones de agua que refrescan las áreas de bosque periurbanas en los días de calor extremo. "Es un sistema que ya se está empleando en la Comunidad Valenciana y que sería de gran ayuda frente a la ola de calor que viene. López Miras no ha movido ni un dedo para implantarlo. Si a eso le unimos los recortes y la precariedad de nuestras brigadas forestales después de privatizar el servicio, la situación es muy preocupante".

Desde la Comunidad niegan la mayor y recuerdan que en este momento hay desplegados cerca de 500 efectivos diarios en el operativo. En cualquier caso, la Administración regional se ha comprometido a «estudiar las posibilidades de ampliación de plantilla que supongan un incremento de efectivos disponibles para la intervención en incendios», tal y como han hecho, aseguran, en las sucesivas revisiones de los servicios contratados.