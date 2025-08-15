Las mejores zonas para hacer kitesurfing en la Región de Murcia

A ojos del espectador el surf es un deporte trepidante, ser capaz de ‘danzar’ sobre una de las fuerzas más arrolladoras de la naturaleza como las olas tiene que ser una fuente muy importante de adrenalina. ¿Cómo se podría mejorar algo así?

Pues añadiendo una especie de paracaídas que permita hacer acrobacias en el aire mientras se desliza por el mar. Se trata del kitesurf, una de las actividades más espectaculares que se puede presenciar en las playas y que solo podría ser superada, quizás, añadiendo turbinas a la tabla o un sistema que lance fuegos artificiales. En las playas de la Región se pueden llevar a cabo estas actividades, pero sin fuegos artificiales y turbinas.

Isla del Ciervo y Pudrimel

El primero es un sitio ideal para el aprendizaje por la tranquilidad de su oleaje y la poca profundidad de sus aguas. Se encuentra en La Manga, junto al Mar Menor. Sin embargo, recomiendan no acercarse mucho a las zonas más estrechas de la playa y evitar las redes antimedusas que delimitan la entrada a la zona de los bañistas. Pudrimel, por otro lado, es una zona adecuada para deportistas con un nivel intermedio o alto. La profundidad no sobrepasa los dos metros durante los primeros 200 m, pero luego aumenta considerablemente.

Pueblo Cálido y Amoladeras

Están en la Manga por el lado del Mediterráneo junto a Isla Grosa y Cabo de Palos, respectivamente. Pueblo Cálido tiene un nivel de dificultad medio-bajo y es un lugar ideal para empezar con la práctica del kitesurf, ya que llegan olas pequeñas y con poca fuerza. No se recomienda la actividad durante el verano porque suele llenarse de bañistas.

Amoladeras tiene una dificultad media-alta con olas que pueden alcanzar hasta los dos metros de altura en algunos momentos específicos. Es una playa que suele contar con un número elevado de bañistas, por lo tanto, se recomienda hacer kitesurf solamente los días con fuertes rachas de viento —en los que los bañistas no tienen permitida la entrada al mar—.

Playa de Amoladeras / Turismo Almería

Playa de los Narejos

Es una de las más famosas de Los Alcázares, tiene una extensión superior al kilómetro y es perfecto para que las familias pasen un buen rato bajo el cálido sol levantino. Es, además, un sitio ideal para la práctica del kitesurf gracias a la mezcla de sus aguas tranquilas con los vientos de la zona.

Calblanque

Su principal problema es la dificultad para acceder, ya que, al tratarse de un espacio protegido, no se puede llegar con el coche. Es necesario llegar en el autobús o andando. Es, además, un sitio con una alta dificultad por sus condiciones ambientales. Cabe resaltar que no hay Servicios de Salvamento Marítimo ni cobertura, al tratarse de un parque natural.

Playas de Calblanque / L.O.

En el municipio aguileño hay varias playas adecuadas para la práctica del kitesurfing como Las Delicias o Poniente. Hay, además, algún que otro club donde ofrecen cursos formativos para aficionados que se quieran introducir a este deporte. En ambos casos, se trata de enclaves adecuados para todo tipo de públicos.

Playa de la Torre Derribada

Se encuentra en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y ofrece una experiencia alejada de la urbanización, más cercana a la naturaleza. La afluencia menor a lo habitual en playas más populares y la fuerza de sus vientos la convierten en un muy buen sitio para la práctica de esta forma evolucionada de surf.