Cada grado por encima de los 29º eleva hasta un 7% el riesgo de sufrir un infarto

Lo peor de la ola de calor que durante esta semana está ‘quemando’ la Región de Murcia con temperaturas casi extremas está todavía por llegar. Más allá de que la Comunidad se haya escapado por ahora de incendios importantes como los que estos días están asolando buena parte del mapa de España, hay que tener en cuenta igualmente las consecuencias perjudiciales que podría tener para la salud sufrir los excesos de las altas temperaturas, tales como insolaciones o golpes de calor.

La deshidratación propia del verano puede ser causante indirecta de problemas como arritmias, infartos, además de agravar otras enfermedades respiratorias como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la rinosinusitis u otras infecciones estomacales. En este punto destaca una de las conclusiones que realizó la Alianza Médica contra el Cambio Climático en un estudio sobre las altas temperaturas y los riesgos asociados a estas: cuantos más días asfixiantes sufrimos, una mayor probabilidad de mortalidad se podría dar.

Cada grado por encima de los 29ºC elevaría de un 4 a un 7% el riesgo de infarto de miocardio, según el informe. «Este riesgo se mantiene en los días posteriores, aumentando un 4% las crisis hipertensivas o un 6% las arritmias cardiacas. Estudios amplios muestran cómo, por cada incremento de 10 grados de la temperatura, el riesgo de hospitalización por infarto de miocardio aumenta un 1,6%», sostiene la alianza, que forma parte de la Organización Médica Colegial (OMC) y en donde están representados todos los colegios profesionales del país y otras sociedades científicas.

Asimismo advierte de que, también durante el verano, por cada grado centígrado de aumento por encima de los 29 grados los ingresos por causa respiratoria aumentan un 4%. En este contexto, La Alianza Médica contra el Cambio Climático sostiene que «a medida que las temperaturas sigan subiendo, se espera un aumento de la mortalidad por enfermedad cardiovascular que puede alcanzar un 10,2% dependiendo de los diferentes escenarios estudiados».

276 muertes en la Comunidad A todo lo mencionado se suman los datos que aporta la Mortalidad Atribuible por Calor en España (MACE), la herramienta científica y digital que estima cuántas muertes ocurren durante los meses de verano cada año y las que se pueden atribuir tanto al calor moderado como al calor extremo y excesivo. Hasta ahora, el sistema contabiliza en la Comunidad un total de 276 muertes asociadas al calor, mientras que en España la cifra se eleva hasta las 11.680 víctimas.

Varios jóvenes beben agua de una botella en la calle Trapería de Murcia, este jueves por la mañana. / Israel Sánchez

Altas temperaturas, estrés térmico y deshidratación, un ‘cóctel’ fatal

Las temperaturas extremas pueden ser desencadenantes de problemas agudos tanto cardíacos como respiratorios, especialmente en personas vulnerables. Es una de las ideas que lanza el cardiólogo del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia Ramón López en cuanto a los problemas de salud como infartos de miocardio: no se deben tanto a las altas temperaturas en sí, sino también a «la deshidratación y el estrés al que se somete el organismo. Esto puede ser bien tolerado por personas sanas, pero en cardiópatas o pacientes frágiles, no», apunta.

Para el facultativo, el problema se da cuando se combinan la exposición a altas temperaturas unidas con conductas de riesgo: «Si uno se pone a correr a las cuatro de la tarde en pleno verano, el calor puede actuar como desencadenante de un posible infarto de miocardio, igual que una infección puede aumentar el riesgo».

En el mismo sentido se expresa el cardiólogo murciano José María Clemente, quien pone el foco en los mayores de 80 años y quienes padecen enfermedades crónicas que, en ocasiones, «no les funciona del todo bien el termorregulador que tenemos los humanos».

«En estos casos, la regulación del sudor no se da bien», advierte. Además, el sudor no solo implica una pérdida de agua en el cuerpo, sino también de sales, lo que puede generar complicaciones si la reposición no es adecuada: «Hace falta estar bien hidratado con alguna bebida isotónica. Si luego solamente bebemos agua, se produce una deshidratación por falta de sal que puede llegar a ser muy grave».

Por último, el doctor López recuerda que otros factores ambientales, como la contaminación y el polvo sahariano, también están detrás de enfermedades cardiovasculares y de cáncer de pulmón y que en la Arrixaca los equipos siguen analizando e investigando esta cuestión.