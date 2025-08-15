"Debemos mejorar las estrategias antes que invertir más"

Si bien en la Región de Murcia los incendios no están afectando con la misma intensidad que al resto del país, el territorio levantino no es ajeno a los, cada vez más frecuentes, fuegos de quinta y sexta generación que azotan cada verano a los países mediterráneos.

Para Rubén Vives, de Ecologistas en Acción, el problema no se encuentra en una falta de inversión, sino en el establecimiento de prioridades y mejores estrategias.

Desde su perspectiva, la masa forestal repoblada, artificialmente, es uno de los puntos débiles frente a la proliferación de los incendios.

Explica que existen muchas zonas donde se han plantado sin control pinos en densidades muy altas y esto provoca un desequilibrio en el ecosistema: al haber más árboles de los que puede soportar el territorio, «aumenta la competencia» y muchos de ellos se secan y se convierten en combustible de primera para el fuego.

«Si plantas 1.000 pinos en un sitio donde caben 300, es obvio que muchos se acabaran secando», comenta el activista.

Por todo esto, la prevención, aunque no le parezca un desastre, es insuficiente. Se requiere mucho más tratamiento humano, principalmente sobre estas masas forestales repobladas.

Ve necesario cumplir con los planes de gestión para podar y cuidar tanto la masa forestal silvestre como la repoblada; actividades como la poda o la tala, aunque parezcan siempre negativas, para estos casos serían de gran ayuda, explica.

La ausencia de especies de animales es otro de los problemas. «Cuando aparecen cabras o ciervos inmediatamente se organizan partidas de caza», dice. La fauna ayuda con su actividad a mantener en buen estado los bosques. El ciervo o la cabra, con su alimentación, reducen la cantidad de ‘combustible vegetal en los bosques’ y contribuyen a crear discontinuidades de hierba en el paisaje que pueden ser ‘pequeños cortafuegos’ para frenar la progresión de los incendios

La intervención, según comenta, «se debe realizar durante todo el año y no solo en el verano», aunque entiende la dificultad y la limitación en cuanto a recursos para intervenir en todos los sitios.

En este sentido, pone como ejemplo las extensiones de bosque que son privadas y que son más difíciles de tratar para las administraciones. «A veces los dueños no dejan que se intervenga», añade.

Rubén Vives cree que, evidentemente, los procesos derivados de la situación climática mundial son un caldo de cultivo ideal para tener más y más fuertes incendios. La sequedad de las hierbas, la sequía o la desertificación son algunos de ellos.

Resalta la buena labor que se ha hecho en cuanto a las acciones de respuesta inicial. Según comenta, han funcionado muy bien, en contraste con cómo ha ido en otras Comunidades Autónomas. Menciona, también, que la Región «lo tiene un poco más fácil al ser un territorio uniprovincial».

Pide reforzar las labores de investigación en relación a los orígenes de los fuegos, ya que, según dice, «más del 80% están provocados directa o indirectamente por la actividad humana». Además, considera necesario aumentar las condenas por estos delitos y su difusión en los medios de comunicación.