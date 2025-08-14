¿Qué tiendas y supermercados abren en la Región el festivo del 15 de agosto?

Este viernes 15 de agosto se celebra la festividad de la Virgen de la Asunción, un día festivo en toda España, incluida la Región de Murcia. Se trata de un día clave del periodo estival, una jornada en la que arrancarán las vacaciones para algunos y finalizarán para otros, mientras que quienes no estén de vacaciones aprovechan para irse de puente.

Aunque el 15 de agosto es un día no laboral en la Región de Murcia, algunos establecimientos y grandes superficies de la comunidad murciana abrirán sus puertas para recibir clientes.

Tiendas y supermercados que abrirán el 15 de agosto en la Región de Murcia

Pese a que durante alguos festivos del año las tiendas de los centros comerciales de la Región abren, no es el caso del 15 de agosto. En Nueva Condomina,Thader y La Noria Outlet, en Murcia, solo atenderán a los clientes en la zona de restauración, al igual que en Parque Almenara, en Lorca. En cambio, en Dos Mares, en San Javier, y en Espacio Mediterráneo, en Cartagena, abiertos los 365 días del año, sí levantarán la persiana las tiendas.

Otros establecimientos como El Corte Inglés o Ikea cierran el festivo del 15 de agosto.

En cuanto a los supermercados, es recurrente que el 15 de agosto solo abran en zonas más turísticas del litoral en horario habitual. Mercadona, por ejemplo, cierra este viernes en zonas como la ciudad de Murcia o Lorca, mientras que en otras del litoral como Los Alcázares o Cabo de Palos abrirá de 09.00 a 22.00 horas.

Lo mismo ocurre con otros establecimientos. En el caso de Carrefour, el horario de sus tiendas durante la jornada del 15 de agosto dependerá del tipo de establecimiento: Express, Market, hipermercado... Los supermercados DIA y Alcampo también tienen diferentes tipos de comercio y de la clase que sea depende, por regla general, su apertura en domingos o festivos.

En lo que respecta a Lidl, en esta fiesta en honor a la Virgen de la Asunción habrá tiendas que cierren y otras que mantengan su horario de atención al público entre las 10:00 y las 22:00 horas o, en horario reducido, de 10:00 a 15:00.

Por ello, en el caso de los supermercados conviene acudir al buscador de tiendas personalizado que habilitan en sus páginas webs para buscar si el establecimiento cercano permanece abierto o cerrado el festivo 15 de agosto.