La Región de Murcia resiste el arreón de la cesta de la compra pese a la subida del precio de la luz

El alza en los precios de la electricidad y los carburantes ha provocado la subida de la cesta de la compra en la Región de Murcia, aunque de una forma mucho más suave y contenida que en el resto del país.

La Comunidad cerró julio con la tasa anual de inflación más baja de España, situada en el 2%, siete décimas por debajo de la media nacional (2,7%), según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos de Murcia contrastan de forma evidente con los registrados en las Islas Baleares, que alcanzó el pasado mes una inflación del 3,5%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Murcia registró así un descenso mensual del 0,3%, mientras que en lo que va de año acumula un aumento del 1,4%.

Por grupos, el mayor repunte interanual se produjo en vivienda (subida del 6,8%), debido principalmente al encarecimiento de la electricidad, seguido de hoteles, cafés y restaurantes (+3,8 %) y bebidas alcohólicas y tabaco (+4,2%). En cambio, el vestido y calzado cayó un 3,9% respecto a julio de 2024, arrastrado por las rebajas de verano.

El incremento ahora del IPC en el conjunto nacional se debe a que la electricidad cayó de forma considerable en el mismo mes del pasado año 2024 y, menor medida, por el encarecimiento de las gasolinas, tal y como confirmó el propio Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ropa, vestido y calzado caen un 3,9% en el último año debido a las rebajas de verano

Por parte de UGT Murcia, su secretario de Comunicación, Miguel Lajarín, destacó que, a pesar del «ligero ahorro» que han notado las familias murcianas, los precios de la vivienda siguen sin freno: «El IPC también refleja casi un 7% de subida anual, que se añade a la subida estos últimos meses de los precios de la energía. Desde UGT le pedimos al Gobierno nacional que refuerce las medidas del escudo social, ya que tiene que ampliar las medidas de protección social ante la pobreza energética y los empresarios tienen que continuar subiendo salarios para, al menos, compensar la subida del 2% de la inflación si nos fijamos en los datos interanuales», expresó Lajarín.

También para Víctor Romera, secretario de Empleo, Acción Sindical y Negociación Colectiva de Comisiones Obreras en la Región, el IPC «no refleja toda la subida del coste de la vida, especialmente por el incremento del coste de la vivienda que es inaccesible para las personas trabajadoras y jóvenes». En cuanto a los incrementos salariales de los convenios colectivos que en el mes de julio han sido publicados o tienen efectos económicos, Romera dijo que afectarían a 47 convenios colectivos, con un incremento salarial medio de un 2,47 % con una afectación de un total de 109.707 personas.

«Este dato mantiene a la Región en el territorio de España donde menos crecen los salarios, puesto que en España de media el incremento es del 3,46%, lo que hace que la ciudadanía no recupere poder adquisitivo, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país», lamentó.