Ola de calor

La Región continúa en peligro extremo de incendios durante todo el puente

La Aemet alerta que las temperaturas irán subiendo a lo largo de estos días y que el lunes superarán los 40 grados

Incendio en la Fuensanta, el año pasado

Piedad Guillén

Prácticamente toda la Región de Murcia se encuentra en un nivel de riesgo extremo de incendios debido a la subida de las temperaturas y esta situación se mantendrá, al menos, a lo largo del puente de agosto y la próxima semana.

Este próximo domingo y lunes se alcanzarán valores de 44 grados pero, sin lugar a dudas, los días más extremos serán el lunes y el resto de la próxima semana.

Según ha explicado a esta Redacción Juan Andrés García Valero, portavoz de la Aemet de Murcia, «no se esperan precipitaciones ni condiciones de viento», pero lo que más preocupa en este momento es la alta probabilidad ante el riesgo de incendios forestales.

Valero asegura que puede producirse algún incendio como el del Puerto de la Cadena de este miércoles, aunque lo más complicado podría llegar el fin de semana.

Así lo indica también el mapa de riesgo de incendio forestal publicado por la propia Aemet ya para este jueves.

Mapa de nivel de riesgo de incendios foretales en la Región hoy

Cabe recordar que, para hoy jueves las temperaturas se encuentran en niveles de riesgo de incendio entre muy alto y extremo en gran parte del territorio y afectaría a zonas como Cartagena, Mazarrón, Totana, Lorca, Bullas, Jumilla y Mula, entre otras localidades.

No podemos olvidar que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso por ola de calor hasta el próximo lunes, 18 de agosto, y avanza temperaturas máximas que llegarán hasta los 41 grados ese mismo día en gran parte de la Región.

El nivel de riesgo meteorológico diario de incendios forestales está basado en el sistema canadiense y se calcula a partir de los datos de las estaciones meteorológicas de AEMET y de las salidas de un modelo numérico de predicción del tiempo.

Las variables de entrada del modelo de estimación de riesgo son: la temperatura del aire seco T (ºC), la humedad relativa del aire Hr (%), la velocidad del viento Vv (km/h) y la precipitación registrada en las últimas 24 horas Pp (mm).

El riesgo de incendio se estratifica en cinco clases o niveles de riesgo (bajo, moderado, alto, muy alto y extremo) que serán indicadores de la probabilidad de ocurrencia del fuego así como de la extensión e intensidad del mismo.

Eso, si este mapa meteorológico no tiene en cuenta la vegetación de la zona sólo informa de las áreas en las que más se puede complicar el riesgo en caso de incendio e informa sobre ella con tipos de niveles.

