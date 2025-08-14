Un puente de agosto infernal con hasta 45 grados en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso por ola de calor hasta el próximo lunes y avanza un puente de agosto infernal, con máximas el fin de semana de hasta 45ºC y mínimas de 22-25ºC en la Región.

Para este viernes la situación apenas variará respecto a la jornada de hoy, con valores diurnos cercanos a los 38–39 grados en zonas del interior y en la costa superando los 33–34. Las mínimas seguirán siendo elevadas, por encima de los 21 grados, lo que mantendrá las llamadas 'noches tropicales' en prácticamente toda la Región.

El sábado el calor se intensificará. La Aemet espera que los termómetros lleguen a los 42 grados en el interior y a los 35–36 en la franja litoral. La estabilidad atmosférica será total, con ausencia de viento y cielos despejados, lo que aumentará la sensación térmica.

El domingo será la jornada más sofocante del episodio, con máximas previstas de 45 grados en zonas de la Vega del Segura como Murcia. En zonas costeras como Cartagena y Mazarrón, el termómetro se situará en torno a los 37 grados, con mínimas que no bajarán de los 25.

La Aemet advierte que la sensación de bochorno nocturno será acusada, ya que la humedad relativa se mantendrá alta.

Todo el puente en alerta por calor

Ante esta situación, como cabe esperar, la Región de Murcia se mantendrá en alerta por altas temperaturas durante todo el puente.

Para el viernes, la Aemet ha emitido un aviso amarillo en la Velga del Segura, mientras que el sábado la alerta será naranja en la Vega del Segura y Altiplano, así como amarilla en el Noroeste y Lorca.

Aún está pendiente saber de qué nivel será el aviso emitido por Meteorología para el domingo, el día más caluroso del puente de la Virgen de la Asunción, cuando se espera que la Región alcance hasta 45 grados.

Las temperaturas se suavizarán levemente el lunes

El escenario más probable es que a partir del lunes 18 de agosto comience un descenso térmico por el oeste debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, por lo que finalizaría este episodio de ola de calor.

Durante los siguientes días, esta bajada de temperaturas se extendería al resto de la Península y Baleares, aunque hay incertidumbre sobre su magnitud. Aún así, se espera que las temperaturas se mantengan significativamente elevadas el lunes. De hecho, es probable que se superen los 40-42ºC en la mitad suroriental peninsular y Baleares.

A partir del martes 19 de agosto es probable que progresivamente las temperaturas vayan tomando valores más propios de estas fechas. En lo que respecta a las mínimas, estas seguirán con valores muy elevados en gran parte del territorio, especialmente durante el fin de semana. Por lo tanto, no se bajará de 22-25ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.