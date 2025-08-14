Las playas de la Región rozan el ‘lleno’ de visitantes para el puente de agosto

Hoteles, apartamentos, restaurantes y chiringuitos a pie de playa se preparan para un puente de agosto con unas previsiones de turistas y clientes más que optimistas. En las últimas horas se han sucedido las llamadas y mensajes de última hora para tratar de reservar un alojamiento, una comida o una cena. Pero lo complicado, a estas alturas, es dar con algún hueco libre.

Que este 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, haya caído este año en viernes ha provocado una mayor demanda turística en el litoral de la Región respecto a años anteriores. Dentro del término municipal de Cartagena -con especial mención a La Manga-, un 70% de los establecimientos de restauración anticipan un considerable aumento en la afluencia de clientes para los días del puente.

Así lo aseguraron este miércoles desde la Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca (Hostecar), reiterando que el litoral de la Comarca de Cartagena se mantiene como «uno de los principales destinos para el puente de la Asunción de la Virgen, con previsiones muy positivas para el sector hostelero».

Las zonas costeras de la Comunidad van a registrar una alta afluencia de visitantes, especialmente de origen nacional, aunque con un notable incremento en el número de turistas internacionales.

Todo esto sucede, recuerdan desde la asociación cartagenera, en un contexto en el que los responsables de los establecimientos lamentan las serias dificultades que atraviesan para conseguir personal y poder cubrir la demanda propia de esta temporada: «Si no es por mi familia y los trabajadores de siempre, no hubiéramos podido sacar adelante el negocio este año», afirma un hostelero de la costa. Desde Hostecar consideran que el puente de agosto será «muy beneficioso para el sector hostelero», destacando que las reservas de última hora podrían terminar de redondear unas cifras «muy positivas».

Cartagena y La Manga se mantienen como dos de los principales destinos, asegura Hostecar

Y si importante es mirar los próximos días con optimismo, igual de importante es conocer de dónde venimos. Cabe recordar que el Gobierno regional resaltó hace apenas unos días que la Región protagonizó un primer semestre del año con «cifras históricas para el turismo» y mantuvo un ritmo de crecimiento superior al de la media nacional.

La Comunidad consolidó durante los seis primeros meses del año su crecimiento turístico, registrando en el primer semestre de 2025 las mejores cifras históricas en viajeros, pernoctaciones, gasto turístico internacional y empleo en el sector.

Con las reservas de última hora se podrían terminar de redondear unas cifras "muy positivas"

En cuanto al balance global del semestre, el conjunto de alojamientos turísticos de la Región recibió un total de 858.692 viajeros, lo que supone un incremento del 1,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Las pernoctaciones aumentaron un 3 por ciento, más del doble de la media nacional, hasta alcanzar las 2.568.675, estableciendo también máximos históricos.

Los cruceros reviven el centro

A expensas que, tal y como se prevé, el litoral alcance cifras récord, los negocios del casco histórico de Cartagena se ven durante este mes de agosto ‘alimentados’ por el turismo de cruceros, «un factor clave para mantener su actividad durante los meses de verano». La bajada de clientela local —muchos residentes aprovechan para desplazarse a la costa o salir de la Región— se está viendo compensada por la llegada constante de miles de cruceristas que tienen la opción de, una vez que llegan al puerto de la Trimilenaria, bajarse y perderse por el centro urbano de la ciudad.

Aunque durante este puente de agosto, según el calendario de la Autoridad Portuaria de Cartagena, no está previsto que llegue ningún crucero a Cartagena. Habrá que esperar hasta el próximo miércoles 20 de agosto para volver a ver la imagen de los cruceristas bajando del buque y pisando tierra firme en el Puerto. En esta ocasión, habrá cruceristas por partida doble: Aidacosma de Aida Cruises, con un máximo de 6.674 pasajeros a bordo, y el Spirit of Adventure de Saga Cruises (1.000 pasajeros máximos) arribarán la próxima semana a Cartagena.

Desde Hostecar valoran también muy positivamente el papel del turismo de cruceros como motor económico durante estos días, destacando la complementariedad entre el turismo de playa y el urbano «como palancas fundamentales para la dinamización del sector hostelero de Cartagena».

Pero no solo se esperan grandes cifras de turistas que reactivarán la economía local en Cartagena: en otros municipios costeros como San Javier, San Pedro del PinatarÁguilas o Los Alcázares también están a punto de colgar el cartel de ‘Completo’ en sus negocios y establecimientos.

En el caso del municipio alcazareño -que también hizo un balance reciente hace unos días-, la ocupación hotelera media en julio de 2025 alcanzó casi el 80%, lo que supuso un notable aumento respecto al 71% del mismo mes en 2024, destacando que algunos establecimientos, como el Hotel Cristina, Apartamentos La Encarnación, La Minería o Margoysa, registraron una ocupación igual o superior al 90% durante todo el mes.