'Miraqueplan' este puente en la Región: disfrazarse en Águilas, llenarse de vino en Jumilla y más

Llega el puente de agosto y, a pesar del sofocante calor que se prevé, con temperaturas que podrían alcanzar incluso los 45 grados, hay muchas actividades que no puedes perderte en distintos puntos de la Región (tomando siempre las precauciones necesarias).

Como cada semana, la creadora de contenido Anabel Hernández (@miraqueplan) nos trae sus cinco planes destacados para el finde: los últimos días de las fiestas de Jumilla y su Cabalgata del Vino, el Carnaval de Verano de Águilas, el festival Cabo de Pop, la Semana Internacional de la Huerta y el Mar y el concierto de Coldplace, banda tributo a Coldplay, en Mazarrón. Te damos toda la información sobre estas actividades a continuación:

Feria y Fiestas de Jumilla

La Gran Cabalgata del Vino de Jumilla de 2024. / José García

Se acerca el final de las Fiestas de la Vendimia de Jumilla y con él una de los eventos más reconocidos de la Región: la Gran Cabalgata del Vino. Las carrozas arrancarán el desfile el sábado a las 17.30 horas y recorrerán las calles de la ciudad rociando con vinos y sangrías locales a todo el que pase por el recorrido.

El itinerario comienza por la avenida Reyes Católicos y continúa por la avenida de Levante y las calles Cánovas del Castillo y Pasos hasta llegar a la avenida de Murcia, donde finaliza.

Además, el jueves se celebra la Cabalgata Tradicional y el Concurso de Sangría; el viernes el Concurso Nacional de Lanzamiento de Azaón, la Gincana del Chato, el Concurso de Monólogos y la Procesión en Honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Asunción.

Finalmente, finalizarán las fiestas el domingo con la bajada de la Virgen de la Asunción, que comienza a las 20.00 horas en la Iglesia Mayor de Santiago.

Carnaval de Verano de Águilas

Un momento de la Gala de elección de los personajes del Carnaval de Verano de Águilas. / Jaime Zaragoza

El Carnaval de Águilas, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, celebra este sábado su edición de verano con un desfile que arrancará a las 21.30 horas y que recorrerá las calles de la Bahía de Levante.

Las Peñas que llenarán las calles del municipio aguileño serán las premiadas en los desfiles de febrero, las cuales tendrán que hacer un gran esfuerzo para adaptar sus trajes y coreografías al sofocante calor de agosto.

Festival Cabo de Pop

Cartel Cabo de Pop 2025. / L.O.

Cabo de Palos se convierte este viernes y sábado en la sede de Cabo de Pop, un festival que llenará la localidad de música mientras aprovecha el espacio para concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente para conservar enclaves tan especiales como este.

Además de los conciertos, que cuentan con acceso gratuito, se organizan otras muchas actividades durante los dos días que dura el evento: visitas guiadas, buceo, snorkel, rutas en kayak, paddle surf, etc.

Puedes consultar las ubicaciones, horarios y precios de las actividades y el food market en la página web de Cabo de Pop.

Semana Internacional de la Huerta y el Mar

Cartel Semana Internacional de la Huerta y el Mar. / L.O.

Este jueves arranca la Semana Internacional de la Huerta y el Mar en Los Alcázares, una cita para celebrar la tradición regional mediante gastronomía, música y folklore. Todas las actividades previstas para este puente:

Jueves: pregón y concierto de Maestro Espada con entrada gratuita a las 22.30 horas.

con entrada gratuita a las 22.30 horas. Viernes: demostración y degustación solidaria de paparajotes a las 20.00 horas y recepción de la Virgen de la Asunción en el embarcadero de la antigua pescadería a las 23.00 horas.

a las 20.00 horas y en el embarcadero de la antigua pescadería a las 23.00 horas. Sábado: desfile multicultural del Bando Internacional de la Huerta y el Mar, que comienza a las 19.00 horas en Los Narejos. También se celebrará la noche del talento murciano con entrada gratuita a las 22.30 horas.

que comienza a las 19.00 horas en Los Narejos. También se celebrará la noche del a las 22.30 horas. Domingo: Festival Internacional del Folclore a las 22.30 horas

Las actividades continuarán hasta el sábado 23 de agosto.

Concierto de Coldplace

Cartel gira Coldplace. / L.O.

El sábado, Mazarrón será testigo del tributo a Coldplay, uno de los grupos más importantes de la música internacional, de la mano de la banda Coldplace. Tras haber tocado en más de 20 países durante 12 años, el grupo ofrecerá un concierto gratuito en el Complejo Deportivo de Mazarrón a las 22.00 horas (hasta completar aforo).

Puedes comprar las entradas por 0 euros en: el Oasis de las Palmeras de Bolnuevo, la plaza Café Bar de Mazarrón, el Complejo Deportivo o en la web de compra la entrada.