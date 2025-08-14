Medio millón de euros para renovar la EDAR de San Pedro del Pinatar

El Gobierno regional ha llevado a cabo, a través de la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur) una inversión de 507.000 euros para llevar a cabo actuaciones en la EDAR de San Pedro del Pinatar encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y depuración.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, visitó esta semana la planta en la que se han instalado nuevos silos para el almacenamiento de fangos y un nuevo sistema de retención de flotantes. «Tenemos muy claro que la excelencia en la gestión del ciclo del agua sólo se mantiene con inversiones que nos permitan seguir ofreciendo a nuestros ciudadanos un servicio de calidad», aseguró durante su visita a la instalación.

Desde la Comunidad recuerdan que al igual que otras estaciones de la Región de Murcia, la EDAR de San Pedro del Pinatar se acerca a los veinte años, es decir, al plazo de vida útil de la mayor parte del equipamiento necesario, por lo que es imprescindible acometer inversiones para mantener la planta en un estado óptimo.

Los equipos que se han renovado en la EDAR se localizan en diferentes partes del proceso de depuración. En la zona del pretratamiento se han sustituido las cinco bombas de agua bruta con las que además se ha incrementado el caudal de entrada de 2.750 m3/h a 4.775 m3/h, mejorando de este modo la capacidad del pretratamiento en los episodios de lluvia.

Además, se ha sustituido el concentrador de grasas, que se encontraba fuera de servicio, por un sistema de recogida y retirada de flotantes más efectivo que garantiza la eliminación de este tipo de elementos antes de su recirculación a cabecera de planta; y las bombas de recirculación de fangos y las de vacío para la succión de lodos, que son necesarias para el sistema MBR (biorreactor de membrana) con el que cuenta la EDAR.

También se han renovado los silos de almacenamiento de fango deshidratado, que presentaban, detallan fuentes autonómicas, un deterioro muy significativo «debido a la corrosión ocasionada por el ambiente agresivo». Por ello, se han sustituido por nuevos silos que además de garantizar su estanqueidad, permiten la descarga directa del fango sobre los camiones de gestión de residuos, sin equipos de trasiego intermedios que limitan la capacidad de descarga y requieren de un mantenimiento continuado y costoso.

La EDAR de San Pedro del Pinatar se construyó en el año 2007 y está diseñada para un caudal de 20.000 m3/día en verano y 5.000 m3/día en invierno. Actualmente trata un caudal medio diario aproximado de 7.000 m3/día, sirviendo a una población media de 28.258 habitantes equivalentes.