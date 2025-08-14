Otra jornada de alerta por calor en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de fenómenos adversos de nivel amarillo por altas temperaturas en la Vega del Segura desde las 13.00 hasta las 21.00 horas de este jueves 14 de agosto.

El resto de la comunidad se libra de la alerta por calor, ya que de forma generalizada las temperaturas irán en descenso, localmente sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a sureste por la tarde, ocasionalmente moderados.

En concreto, para esta jornada se esperan 24 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 20 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.

Mapa de alerta meteorológica en la Región / Aemet

Habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la Región, donde no se descartan tormentas por la tarde, más probables e intensas en el Noroeste.

La Región afronta un puente sofocante

Durante este viernes la situación climatológica apenas variará en la Región, con valores diurnos cercanos a los 38–39 grados en zonas del interior y en la costa superando los 33–34, según las previsiones de la Aemet. Las mínimas seguirán siendo elevadas, por encima de los 21 grados, lo que mantendrá las llamadas 'noches tropicales' en prácticamente toda la comunidad.

El sábado el calor se intensificará. La Aemet espera que los termómetros lleguen a los 40 grados en el interior y a los 35–36 en la franja litoral. La estabilidad atmosférica será total, con ausencia de viento y cielos despejados, lo que aumentará la sensación térmica.

El domingo será la jornada más sofocante del episodio, con máximas previstas de 42 grados en la Vega del Segura y el Altiplano. En zonas costeras como Cartagena y Mazarrón, el termómetro se situará en torno a los 37 grados, con mínimas que no bajarán de los 25. La Aemet advierte que la sensación de bochorno nocturno será acusada, ya que la humedad relativa se mantendrá alta.

Según la previsión oficial, el calor extremo se mantendrá, al menos, hasta el lunes, cuando se esperan ligeros descensos en las temperaturas diurnas, aunque las mínimas seguirán siendo muy elevadas.

Por ello, la Aemet recuerda la importancia de extremar las precauciones durante los episodios de calor intenso. Se aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia, usar ropa ligera y protegerse con sombreros o gorras. También se recomienda prestar especial atención a niños, mayores y personas con problemas de salud, así como no dejar a nadie dentro de vehículos cerrados.