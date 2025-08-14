Religión
El arzobispo de Oviedo cuestiona la "reciprocidad de los moritos con los cristianos" tras la polémica en Jumilla
Sanz Montes ha terciado en el debate sobre la medida del Ayuntamiento del Altiplano para que los musulmanes no usen el polideportivo para sus celebraciones
El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha decidido entrar al debate sobre la medida del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que los musulmanes del municipio no utilicen el polideportivo. Y lo ha hecho fiel a su estilo, con un mensaje rotundo que ha levantado una polémica de dimensión nacional.
Este es el mensaje que Sanz Montes ha publicado en su cuenta de "X": "Extraña polémica con musulmanes sobre celebraciones en polideportivos. ¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios? ¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para que nos sigan matando?".
Las palabras del Arzobispo han generado un torrente de reacciones, incluso de algunos sacerdotes, en redes. Llama también la atención por ser una postura marcadamente diferente respecto a la de la Conferencia Episcopal o la de otros obispos, que se han manifestado a favor del respeto a la libertad religiosa y de culto en España.
Igualmente, ha habido alguna reacción en la política regional. Monchu García, secretario general del PSOE en Gijón, ha replicado a Sanz Montes con las siguientes palabras: "Jesús de mi vida. Eres un malote y deberías confesar tus pecados y mostrar arrepentimiento, público en tu caso por tu condición de ministro de Dios. Vas a acabar en el infierno si no te enmiendas y empiezas a tratar a todos los humanos como tus hermanos, hijos de Dios. ¿No es así?".
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Varios incendios en la bajada del Puerto de la Cadena ponen en alerta a los Bomberos de Murcia
- Detenidos siete vecinos de Murcia por dar una brutal paliza a un joven en Orihuela y dejarlo en estado vegetativo
- Antonio Núñez, el policía más completo
- Alerta por calor: estos son los puntos de la Región de Murcia que van a llegar a los 40 grados de temperatura
- ¿Qué es la bola de fuego que ha cruzado la Región de Murcia?
- La Guardia Civil investiga a seis vecinos de Mazarrón por construir en terreno protegido
- El turismo en Los Alcázares vive un verano histórico con cifras récord de ocupación