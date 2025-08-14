El acueducto del Tajo-Segura, cortado por una rotura a la altura de Liétor

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) trabaja en la reparación de la rotura del acueducto Tajo-Segura a la altura de Liétor (Albacete) tras la detección de una rotura en el tramo 2 del mismo, durante el pasado 7 de agosto.

La afección se localiza en un punto del canal a su paso por el término municipal de Liétor (Albacete), en el tramo entre la salida del túnel del Talave y el final del canal en el embalse del mismo nombre, ha informado la CHT en nota de prensa.

Después de la detección inicial, se procedió, como primera medida, al cierre del trasvase, con objeto de vaciar el canal y permitir la inspección minuciosa del tramo afectado, así como la valoración precisa de los daños existentes. Una vez logrado el vaciado del canal en su totalidad, se inició de inmediato el reconocimiento de la parte afectada durante los días 11 y 12 de agosto.

Como resultado de la primera evaluación, se evidencian graves daños por colapso en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan.

A la espera de definir, durante los próximos días, el alcance detallado de los trabajos necesarios para recuperar la funcionalidad de la infraestructura se estima, inicialmente, que la duración de estos supere el plazo de un mes.

Los trasvases de agua, autorizados o por autorizar, que tengan como destino la cuenca del Guadiana, no se encuentran comprometidos por esta circunstancia. Este organismo informará periódicamente del desarrollo de los trabajos de reparación de la infraestructura.

Trasvase Tajo-Segura

El trasvase Tajo-Segura fue inicialmente planteado en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 y posteriormente en el 'Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España. Complejo Tajo-Segura' de 1967.

Se procedió a su construcción unos años después y, finalmente, comenzó su explotación en 1979. Esta infraestructura hidráulica, también conocida como acueducto Tajo-Segura, tiene una longitud de 292 kilómetros y conecta las cuencas del Tajo y del Segura, atravesando las cuencas del Guadiana y del Júcar, en la que utiliza el embalse de Alarcón como elemento de tránsito.

Transporta las aguas de la cabecera del Tajo previamente reguladas en los embalses de Entrepeñas y Buendía. El marco normativo vigente también permite autorizar el trasvase de agua a la cuenca del Guadiana. En función de las existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, se establecen niveles mensuales con arreglo a los que se acuerda la realización de los trasvases.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (presidida por la Directora General del Agua) autoriza los mismos cuando concurren las condiciones hidrológicas de los Niveles 1 y 2, y la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe de la Comisión, cuando concurren las condiciones del Nivel 3.

La CHT tiene encomendadas las tareas de la gestión técnica y económica de la explotación de la infraestructura hidráulica Trasvase Tajo-Segura en la parte correspondiente al tramo de conducción desde la toma en el río Tajo, hasta su desagüe en el embalse de Talave.