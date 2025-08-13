La venta de falsificaciones en el litoral de la Región, filón económico para las mafias

La venta de falsificaciones por parte de manteros en el litoral de la Región se ha convertido en un filón económico para las mafias que explotan a estas personas, explican fuentes policiales. Por norma general, los vendedores son varones de origen africano que entraron a la Región por mar de forma irregular en condiciones extremas y sobreviven con lo mínimo. De esa vulnerabilidad se aprovechan las organizaciones criminales que, en muchas ocasiones, están detrás de esta práctica, apuntan agentes e investigadores de la Comunidad.

Estos vendedores sin licencia suelen desplegar sus mantas, sobre las cuales luce todo un abanico de productos falsificados, en las zonas peatonales de los municipios costeros murcianos, los cuales multiplican su población en los meses estivales, por las vacaciones. También se ‘plantan’ en localidades donde no hay playa, en especial en vías peatonales, como la calle del Pilar, en Murcia.

«Hay quien opina que no hacen daño a nadie por vender camisetas falsificadas de Lamine Yamal: el problema es que muchas veces les hacen daño a ellos», manifiesta un agente destinado en un municipio del litoral murciano. Y es que de dónde sacan los manteros toda la mercancía y dónde va el dinero que obtienen de lo que venden son las cuestiones que flotan en torno a este negocio ilegal.

«Las mafias han encontrado en España un filón en la venta ambulante tanto de productos propios como los falsificados y esto es debido a las leyes tan permisivas que tenemos al respecto: nos impiden a los Cuerpos de Seguridad atajar el problema», explica un policía que ahora se encuentra en un municipio de la Vega Media, pero antaño estuvo trabajando en Torrevieja, donde vivió, más de una vez, «auténticas batallas, cuerpo a cuerpo» con los manteros. «Llegaron a apedrearnos», rememora.

«Los manteros están organizados de manera jerárquica, no hablamos de personas aisladas que vendan para buscarse la vida», destaca este agente, que insiste en que «el mantero tiene que rendir cuentas a los jefes de la organización criminal que hay detrás: son auténticas mafias organizadas».

Un joven que realiza venta ambulante muestra las camisetas de fútbol entre sombrillas de playa. / Iván Urquízar

Lo que ocurre es que estos mafiosos captan a «personas vulnerables, que llegan sin nada, y les dan techo y comida a cambio de tenerlos en esclavitud vendiendo para ellos durante todo el día. Es una lástima, pero es así», lamentan desde el cuerpo. Mientras los extranjeros se pasan el día a pleno sol, tratando de colocar el género, los jefes del entramado «suelen estar escondidos en municipios de la Comunidad Valenciana», la que tiene el puerto por donde entra la mayor parte de su mercancía.

La Guardia Civil en la Región cuenta con diversas unidades fiscales que se ocupan de tratar de atajar este problema: Sección Fiscal Aeropuerto Internacional de Murcia, Sección Fiscal del Puerto de Cartagena, Patrulla Fiscal Territorial de Cabo de Palos, Patrulla Fiscal Territorial de Águilas-Mazarrón y un Área Fiscal encuadrada en el Puesto Principal de Águilas. Además, las diferentes policías locales de la Comunundad peinan paseos marítimos y mercadillos en busca de productos falsificados. Cuando dan con ellos, los confiscan y sacan de la circulación.

De esas ventas, el mantero solo se queda con una ínfima parte del dinero: la mayor parte del capital pasa a los bolsillos de organizaciones criminales. «El que vende tiene poco margen de ganancia: a veces, incluso ninguno», coinciden los agentes consultados.

¿A dónde va el dinero? «Está claro que los beneficios no van a Jesús Abandonado», comenta otro policía, que asevera que «ha quedado ya demostrado la vinculación del top manta con la financiación de organizaciones criminales».

Esto no quiere decir que el joven que vende camisetas de Bellingham por la arena de La Manga sea un criminal: es otra víctima de la misma organización delictiva.

Explotación laboral

En este sentido, miembros de los Cuerpos de Seguridad precisan que este fenómeno atañe también a los Servicios Sociales, los cuales, ya de por sí, «están desbordados y no dan abasto para atender a tantas personas vulnerables». Con este panorama, «es donde entran las mafias, para aprovecharse» de los extranjeros sin recursos.

Explican desde Policía Nacional que «organizaciones de determinadas nacionalidades tienden a explotar laboralmente a personas de la misma nacionalidad para cometer el delito, por lo que en muchas ocasiones mos encontramos con delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros».

El mantero que se pasa doce horas al día dando vueltas por la arena de La Manga no se queda el dinero que obtiene. Con suerte, se llevará una ínfima parte por el trabajo realizado. La mayor parte del capital que sale de esta venta ambulante ilegal pasa a los bolsillos de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo.

‘Pisos nodriza’ y productos made in China

¿De dónde salen estos productos falsificados que acaban siendo vendidos por manteros en arenales la Región? La inmensa mayoría, de China, apuntan fuentes policiales. Los vendedores de las playas sacan el género de ‘pisos nodriza’, llenos de mercancía, manifiestan las mismas fuentes.

«Todo se fabrica en China, lo legal y lo ilegal», decían a este diario, hace unas semanas, especialistas de la Guardia Civil, al hablar de la lucha contra las falsificaciones y el mercado negro. Lucha que no tiene tregua.

Estos objetos made in China pasan las aduanas: suelen llegar en barcos (principalmente, al puerto de Valencia) y ocupan miles de contenedores. En la aduana se hace un muestreo solamente, por lo que los artículos falsificados acaban ‘colándose’.

Una vez sorteada la frontera del mar, estos productos fuera de la ley son cargados en camiones, vehículos con los cuales se lleva a cabo la distribución hasta las tiendas (que son, en muchas ocasiones, regentadas también por ciudadanos originarios de Oriente) o hasta los ‘pisos nodriza’.

Se puede falsificar «prácticamente de todo», subrayan fuentes policiales, aunque se lleva la palma el textil. Camisetas, zapatillas y bolsos. Y cada vez las hacen mejor.