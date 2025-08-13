Instituto de Fomento
La Región, a una feria en Varsovia centrada en arreglar las infraestructuras de Ucrania
La muestra ‘Rebuild Ukranie’, que se celebrará en noviembre, está enfocada en la construcción de nuevas carreteras, puentes y casas
Europa Press
La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento, llevará las tecnologías regionales a la feria ‘Rebuild Ukranie’, que tendrá lugar en Varsovia (Polonia) los días 13 y 14 de noviembre, organizada por la Comisión Europea junto a socios internacionales, informa la Comunidad. La Región contará con un estand propio y, por primera vez, participará en este encuentro que tiene como objetivo reunir a partes interesadas para abordar la recuperación y modernización de las infraestructuras de Ucrania.
La muestra ‘Rebuild Ukranie’ está enfocada en la construcción de nuevas carreteras, puentes, viviendas y la modernización de las infraestructuras energéticas afectadas por el conflicto bélico que se prolonga ya más de tres años.
La feria permitirá a las pymes altamente innovadoras de la Región de Murcia tomar contacto con las diferentes municipalidades de Ucrania para ver qué tipo de proyectos están presentando y cómo saldrían a mercado.
Además de exhibir sus soluciones tecnológicas de vanguardia, las empresas participantes contarán con una agenda de entrevistas para obtener información sobre cómo acceder a las oportunidades de reconstrucción, qué requisitos son necesarios, así como conocer empresas ucranianas de cara a cerrar acuerdos de cooperación para abordar proyectos conjuntos. Los participantes en la feria serán autoridades locales ucranianas, empresas estatales de energía, bancos y empresas de toda Europa.
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: 'El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia