La Región, a una feria en Varsovia centrada en arreglar las infraestructuras de Ucrania

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento, llevará las tecnologías regionales a la feria ‘Rebuild Ukranie’, que tendrá lugar en Varsovia (Polonia) los días 13 y 14 de noviembre, organizada por la Comisión Europea junto a socios internacionales, informa la Comunidad. La Región contará con un estand propio y, por primera vez, participará en este encuentro que tiene como objetivo reunir a partes interesadas para abordar la recuperación y modernización de las infraestructuras de Ucrania.

La muestra ‘Rebuild Ukranie’ está enfocada en la construcción de nuevas carreteras, puentes, viviendas y la modernización de las infraestructuras energéticas afectadas por el conflicto bélico que se prolonga ya más de tres años.

La feria permitirá a las pymes altamente innovadoras de la Región de Murcia tomar contacto con las diferentes municipalidades de Ucrania para ver qué tipo de proyectos están presentando y cómo saldrían a mercado.

Además de exhibir sus soluciones tecnológicas de vanguardia, las empresas participantes contarán con una agenda de entrevistas para obtener información sobre cómo acceder a las oportunidades de reconstrucción, qué requisitos son necesarios, así como conocer empresas ucranianas de cara a cerrar acuerdos de cooperación para abordar proyectos conjuntos. Los participantes en la feria serán autoridades locales ucranianas, empresas estatales de energía, bancos y empresas de toda Europa.