Tiempo
La Región afronta una semana sofocante con avisos este miércoles y más de 40 grados el fin de semana
La Aemet mantiene los avisos por calor y prevé que el episodio se prolongue al menos hasta el lunes
La ola de calor que afecta a gran parte del país mantendrá esta semana a la Región de Murcia bajo temperaturas extremas. Este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una pequeña 'tregua' con las temperaturas, pues se esperan cielos despejados y máximas que alcanzarán los 38 grados en el interior.
Aunque el aviso amarillo por altas temperaturas estará este miércoles activo en la Vega del Segura y se largará hasta el jueves, ambos días de 13.00 a 21.00 horas.
El jueves y el viernes la situación apenas variará, con valores diurnos cercanos a los 38–39 grados en zonas del interior y en la costa superando los 33–34. Las mínimas seguirán siendo elevadas, por encima de los 21 grados, lo que mantendrá las llamadas 'noches tropicales' en prácticamente toda la Región.
El sábado el calor se intensificará. La Aemet espera que los termómetros lleguen a los 40 grados en el interior y a los 35–36 en la franja litoral. La estabilidad atmosférica será total, con ausencia de viento y cielos despejados, lo que aumentará la sensación térmica.
El domingo será la jornada más sofocante del episodio, con máximas previstas de 42 grados en la Vega del Segura y el Altiplano. En zonas costeras como Cartagena y Mazarrón, el termómetro se situará en torno a los 37 grados, con mínimas que no bajarán de los 25. La Aemet advierte que la sensación de bochorno nocturno será acusada, ya que la humedad relativa se mantendrá alta.
Según la previsión oficial, el calor extremo se mantendrá, al menos, hasta el lunes, cuando se esperan ligeros descensos en las temperaturas diurnas, aunque las mínimas seguirán siendo muy elevadas.
Por ello, la Aemet recuerda la importancia de extremar las precauciones durante los episodios de calor intenso. Se aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia, usar ropa ligera y protegerse con sombreros o gorras. También se recomienda prestar especial atención a niños, mayores y personas con problemas de salud, así como no dejar a nadie dentro de vehículos cerrados.
