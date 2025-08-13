PSOE y PP se calientan a cuenta de la gestión de incendios forestales

El debate político sobre la situación de los montes, el riesgo de incendios forestales y los servicios de extinción de incendios en la Región de Murcia se intensificó este martes con duros reproches entre PSOE y PP. Del «polvorín» y «la alarmante falta de recursos» de los servicios de extinción de incendios de la Comunidad -según el PSOE- al ataque «contra la profesionalidad de los bomberos forestales para tapar las corruptelas» socialistas -contestó el PP-.

En primer lugar, el diputado autonómico del PSOE Fernando Moreno señaló que «el Gobierno de Fernando López Miras ha convertido la Región en un polvorín y pone en riesgo a la ciudadanía por su inacción ante la situación crítica que sufren los montes y la alarmante falta de recursos que de los servicios de extinción de incendios de la comunidad».

«La situación en la Región de Murcia es de riesgo extremo frente a un incendio. Los montes de nuestra comunidad están sufriendo un absoluto desastre ecológico, con la muerte de más de un millón de árboles, como consecuencia de la sequía, las plagas y la nula gestión forestal del Gobierno regional», aseveró.

A esto sumó que los servicios de extinción de incendios -el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y las brigadas de bomberos forestales- «se encuentran bajo mínimos, tanto en efectivos como en medios materiales».

El parlamentario socialista advirtió que «no existen ni efectivos ni medios suficientes en la Región para responder a un gran incendio y que, por tanto, el Gobierno de López Miras no garantiza ni la seguridad de la ciudadanía ni la preservación de los espacios naturales».

«Mientras el riesgo de un gran incendio aumenta como consecuencia del impacto del cambio climático en nuestros montes, el Gobierno de López Miras está privatizando los servicios de emergencias, recortando plantillas y firmando convenios que luego no cumple. En lugar de reforzar los servicios de extinción de incendios, los está desmantelando», añadió.

Asimismo, el diputado regional incidió en que «el Gobierno regional ha convertido un servicio público y esencial, como el de los bomberos forestales, en un negocio que busca la rentabilidad a costa de la seguridad de la ciudadanía y de la precariedad de sus profesionales».

"Asustan a los ciudadanos"

No tardó en contestar el Partido Popular a través de su diputado regional Víctor Martínez Carrasco: «Los socialistas atentan contra la profesionalidad de los bomberos forestales, cuyo trabajo es incuestionable, para tapar sus corruptelas y falta de propuestas y liderazgo», apuntó.

El diputado popular defendió que «el Gobierno de López Miras garantiza la seguridad de todos los ciudadanos dotando a este servicio de los mejores medios para combatir los incendios». Por esto, Martínez Carrasco consideró «lamentable» que el PSOE «pretenda alarmar y asustar a los ciudadanos en lugar de colaborar, cuando, afortunadamente, aún no ha habido ninguna situación de peligro en la Región».

«Seguramente, los socialistas, desde su televisión y redes, habrán visto lo ocurrido a nivel nacional y en especial la actitud vergonzosa del ministro Óscar Puente cachondeándose de los graves incendios en Castilla y León y han pensado que lo mejor que pueden hacer es crear alarmismo entre la población», recriminó.

A su juicio, las críticas del PSOE son una actitud «absolutamente impresentable, ya que cualquiera podría pensar que está molesto porque hasta el momento la Región no ha sufrido la tragedia que asola a otras partes del país».

El PP afirmó que el Gobierno regional tiene desplegados más de 500 efectivos diarios en el operativo diseñado para la prevención y lucha contra incendios forestales y que dispone de un presupuesto de cerca de 4 millones de euros para afrontar posibles episodios: 3,6 millones de euros para financiar los medios aéreos (1 brigada helitransportada, 3 helicópteros de extinción y 1 de coordinación y vigilancia) y otros 337.000 euros para los convenios de vigilancia móvil con los ayuntamientos.

Este es, según explicaron desde el PP, un operativo que, además, se mantiene durante todo el año, a diferencia de otras comunidades autónomas.