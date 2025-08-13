El PP dice que "no hay dudas" de la legalidad de la moción de Jumilla

El veto a musulmanes en instalaciones deportivas de Jumillasigue estando en primera línea política, regional y nacional. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha recalcado este martes que «no hay dudas» sobre la legalidad de la moción de este municipio del Altiplano al ser preguntada sobre cómo valora que el propio Ayuntamiento haya solicitado un informe técnico sobre la misma.

«Es que en nuestra opinión no hay dudas sobre la legalidad de una moción», ha recalcado en declaraciones ante los medios en la sede del PP en Madrid. En este sentido, ha recordado que la moción «no tiene efectos jurídicos».

Además, ha recalcado que la resolución aprobada tiene dos puntos: uno en el que se habla de «impulsar las actividades que promocionen la identidad nacional» y otro sobre «una posible reforma de la ordenanza de instalaciones deportivas».

«Quiero hacer un matiz. Las exposiciones de motivos en las mociones ni se votan ni se enmiendan, que es donde todo el mundo ve alguna referencia a una confesión religiosa. Lo que se ha aprobado y se ha votado, y por tanto será publicado, son los dos puntos que acabo de mencionar», ha explicado.

Más allá de ello, ha subrayado que el PP «respeta la libertad de culto para todas las religiones» y «reivindica el amplísimo y mayoritario bagaje católico» de España. De forma paralela, ha asegurado que la formación rechaza que «se discrimine a nadie por su nacionalidad o su religión».

«Y desde luego creemos que en la moción de Jumilla no se veta nada, porque ni siquiera se menciona ninguna confesión», manifestó.

El obispo de Tarragona, a Vox: "Un xenófobo no es cristiano" El obispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, ha advertido a Vox de que «un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano» después de que Abascal criticara el rechazo de la Iglesia al acuerdo en Jumilla. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha asegurado que la Conferencia Episcopal Española «dijo lo que tenía que decir» y ha emplazado al partido de Abascal a consultar qué dice la doctrina de la Iglesia sobre el acogimiento de personas migradas y la dignidad de todos los seres humanos, que además reiteró de forma explícita el papa Francisco. «¿Cómo puede ser xenófobo un católico? Hablar de xenofobia y vincularlo al catolicismo sería una cosa completamente fuera de lugar».