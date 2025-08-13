El Mar Menor consolida su mejoría tras la crisis de julio por las altas temperaturas

Después de las altísimas temperaturas que sufrió todo el Mediterráneo en el mes de julio, y que en el caso del Mar Menor, provocaron un incremento de la clorofila y un empeoramiento en los niveles de transparencia y turbidez, el mes de agosto se presenta con unos valores más habituales para esta época del año y una mejora y estabilización de todos los parámetros que miden el estado de la laguna. Así se desprende de los últimos informes publicados por el Gobierno regional y por el Instituto Español de Oceanografía, aunque cada uno con sus propios matices.

El informe autonómico, con los datos actualizados al 5 de agosto, refleja la tendencia a la mejora que ya se previó por parte de los expertos de la Administración regional tras la intensa ola de calor registrada a principios de julio. Sin embargo, los datos de este último informe ratifican la evolución positiva de los parámetros de los que informa semanalmente el Gobierno regional y que son el resultado de las 22 mediciones que toman de manera permanente los científicos de la Administración regional. Los seis principales parámetros (salinidad, oxígeno, clorofila, transparencia, turbidez y temperatura) que mide la red de monitorización del Mar Menor registran mejoras.

Amanecer en el Mar Menor. / Enrique Nieto

Según es informe, la temperatura media del Mar Menor ha caído un 0,59 por ciento, estabilizándose por debajo de los 29º, concretamente la media se sitúa en 28,63º. Esta tendencia a la baja de la temperatura media incide también positivamente en los datos de niveles de oxígeno y clorofila. El nivel de clorofila sigue cayendo, y registra un descenso del 33,77 por ciento. Ahora se sitúa en 1 mg/m3 frente a los 1.51 mg/m3 del 28 de julio. En cuanto al oxígeno, el nivel se sitúa ya por encima de los 5 miligramos por litro, en concreto 5.04 mg/l, una subida del 9,8 por ciento frente al valor registrado a finales de julio (4,59 mg/l).

El informe también refleja mejoras en otros parámetros, como turbidez, transparencia y salinidad. En el caso de la transparencia, el valor medio se sitúa en 3,06 metros, un aumento del 25,93 por ciento respecto a los datos de finales de julio. La turbidez sigue cayendo, pasando de las 2,17 FTU (unidades de turbidez de formazina, por sus siglas en inglés) del 28 de julio al actual 1,53 FTU, un descenso del 29.49 por ciento. Con respecto a la salinidad, el informe refleja un dato de 44, 04 PSU, lo que supone un ascenso del 1,1 por ciento. Según fuentes autonómicas, el nivel actual es el más alto desde el inicio de julio.

Según el director general del Mar Menor, Víctor Serrano, "las previsiones que tenemos meteorológicas y de viento que tenemos nos hacen pensar que la evolución va a seguir así, aunque seguimos atentos ante cualquier evento que pueda influir en la situación del Mar Menor, ya que, como hemos dicho muchas veces, es un ecosistema bastante frágil en el que unas lluvias torrenciales o una dana pueden afectar a su situación".

Se aleja el riesgo de hipoxia o anoxia, según el IEO

El informe semanal del sistema de monitorización oceanográfica del Mar Menor del IEO-CSIC corroba en buena parte las conclusiones del informe de la Comunidad. En sus conclusiones, los investigadores del IEO señalan que los datos indican que las condiciones ambientales de la laguna "tienden a cierta estabilización tras la perturbación experimentada por la laguna semanas anteriores". Este informe sostiene que la bajada de las temperaturas a valores más propios de esta época del año "ha contribuido sin duda a amortiguar el nivel de estrés ambiental y el crecimiento de las comunidades fitoplanctónicas".

A pesar de todo, los valores de clorofila y turbidez, advierten los investigadores, "siguen siendo elevados respecto a los registrados en los últimos años, y son más propios de periodos de aguas turbias como los registrados en años anteriores". Esta circunstancia se refleja en el elevado valor del coeficiente de extinción de la luz (kd) y el mantenimiento de bajos valores de radiación submarina en el fondo, que "ha experimentado una drástica reducción del 71,4% desde mediados de julio en toda la laguna", se asegura el documento, que detalla que estos niveles de luz, aunque muestran una leve recuperación en los últimos días, "si persisten podrían tener efectos disruptivos para el funcionamiento de las comunidades de macrófitos y su papel en el control de los nutrientes y su disponibilidad para él fitoplancton". Por otro lado, el informe explica que los valores de oxígeno "son por ahora óptimos y nada indica que exista un riesgo inminente de situaciones de hipoxia/anoxia" que puedan revertir en un nuevo episodio crítico para la integridad y estado del ecosistema lagunar.