Instan a Sánchez a ‘copiar’ el modelo de vivienda asequible de Miras

El senador murciano del PP José Ramón Díez de Revenga exigió este martes al Gobierno de España que «agilice el desbloqueo del suelo» para aumentar el parque de vivienda como han pedido los populares a través de una proposición no de ley y «siga el modelo de vivienda asequible del Gobierno de López Miras».

«La Ley de Vivienda en vigor, que Sánchez pactó con Podemos, ERC y Bildu, genera unas condiciones que distorsionan el mercado y, por tanto, hacen subir los precios y que, en consecuencia, a la mayor parte de las familias y de los jóvenes les sea imposible disfrutar de un hogar», incidió el senador.

En este contexto, recordó que el nuevo modelo de vivienda asequible de la Región «está siendo diseñado con el consenso de asociaciones, entidades y agentes sociales» y «permitirá sacar al mercado, en el menor plazo posible, el mayor número de viviendas, bajo un marco normativo que aporte rapidez en los trámites y plena seguridad jurídica».

Este modelo, según Díez de Revenga, «se complementaría a la perfección con la propuesta del PP de Núñez Feijóo con la que, en línea de las advertencias de la Comisión Europea, permitirá simplificar los procesos urbanísticos y establecer marcos de incentivos fiscales para aumentar la vivienda asequible».

«Siete años de improvisaciones y promesas incumplidas de Sánchez han dejado un mercado lastrado», dijo el parlamentario del PP, que señaló -tal y como publicó La Opinión este lunes- que en la Región se disponen de suelos de la Sareb para construir 2.000 pisos y «nada se sabe de la empresa estatal que prometió Sánchez, ni del famoso proyecto fantasma de Carraclaca en Lorca».