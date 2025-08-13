Fuego
Varios incendios en la bajada del Puerto de la Cadena ponen en alerta a Murcia
Bomberos y agentes medioambientales de la Región intentan sofocar las llamas en varios puntos
Varios focos de incendios se han declarado este miércoles al mediodía en la bajada del Puerto de la Cadena en sentido Murcia-Cartagena. Efectivos del Plan Infomur se encuentran trabajando en la extinción del fuego, que se ha producido en la A-30 una vez subido el Puerto de la Cadena, a la altura de la RM-19.
En el lugar de los hechos permanecen efectivos de Bomberos de Murcia y agentes medioambientales de la Región, que se están empleando a fondo para sofocar las llamas.
Por el momento, desde el 112 de la Región de Murcia aseguran que se han producido varias llamadas alertando del fuego, aunque, en un principio, no debería afectar al tráfico que discurre entre Cartagena y la capital a través de la autovía.
(Noticia en elaboración. Habrá ampliación)
