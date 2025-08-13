La fiscal ordena el análisis de las redes de Antelo en busca de discursos de odio

La Fiscalía del Área de Cartagena ha solicitado a la Guardia Civil que analice si tuvo lugar una actuación coordinada en redes sociales para incitar al odio en los altercados registrados en el municipio de Torre Pacheco a raíz de la agresión sufrida por Domingo, un sexagenario al que un joven de 19 años golpeó. Este suceso dio lugar a una serie de revueltas callejeras y a que visitasen el pueblo personas como Dani de Desokupa y Vito Quiles.

En un decreto,a fiscal delegada de Delitos de Odio de la Región de Murcia, Elena González, solicita a la Benemérita que «determine si pudo existir un acuerdo de voluntades entre todos o algunos de los perfiles» de la red social X investigados «para la comisión del delito, difundiendo de manera masiva contenidos que incitaban al odio y la persecución de un colectivo por motivo discriminatorio (origen nacional y/u origen racial)».

El objetivo es determinar si los perfiles recogidos en las denuncias presentadas por IU-Verdes de la Región de Murcia, el Partido Comunista y Podemos en esta comunidad autónoma (relativos a Alvise Pérez, Daniel Esteve y Vito Quiles, entre otros) difundieron de manera coordinada contenidos que incitaban al odio y a la persecución de un colectivo por motivo discriminatorio. Ello, precisa en el decreto, «a efectos de determinar la competencia territorial» para fijar qué órgano debería asumir la investigación.

En concreto, la fiscal reclama a la Guardia Civil que elabore un informe que contenga la fecha de las publicaciones y el contexto social en el que tuvieron lugar, la existencia de más publicaciones de contenido similar, y la naturaleza y contundencia del lenguaje empleado. También solicita que «se complete el análisis de los factores de polarización concurrentes en los comentarios respecto a los colectivos afectados»; y que averigue «si se dispone de datos que vinculen al autor o autores con movimientos extremistas o contrarios a los colectivos a los que dirige sus comentarios».

El fiscal jefe de Cartagena, David Campayo, ha explicado que se trata de una investigación sobre personas particulares, no de miembros de un partido político concreto, con el fin de determinar si sus manifestaciones pueden ser constitutivos de un delito de odio y si fueron fruto de un acuerdo. Campayo manifestó que, en caso de ser así, las denuncias se investigarían dentro de un procedimiento único, pero si no existe relación entre las manifestaciones vertidas por los diferentes investigados la documentación se remitirá al juzgado del lugar donde estén asociados los perfiles.

Por otro lado, el órgano ha remitido a la Fiscalía General del Estado la parte dirigida contra el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, al estar aforado ante el Supremo por su condición de diputado.

Contra el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, abre diligencias de investigación preprocesal por las manifestaciones que realizó en una comparecencia pública el mismo 12 de julio.

Por el momento, el exvicepresidente de la Región no hará el ‘paseíllo’ para declarar: antes de citarlo o no para escuchar su testimonio, la encargada del caso procederá a analizar la documentación, tanto la de las denuncias como la que mande la Benemérita, a la que pide que analice sus redes.

Contra el grupo ultra Deport Them Now archiva las diligencias por estar el proceso ya judicializado y con su líder en prisión provisional por incitación al odio, pertenencia a asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.