"Dejan colapsar la sanidad pública para abrir negocio en la privada"

La portavoz de Podemos en la Región, María Marín, denunció que el último informe oficial del Servicio Murciano de Salud sobre las listas de espera, correspondiente al corte de junio de 2025, y el análisis elaborado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en la Región de Murcia «ponen cifras a una realidad que la ciudadanía ya sufre en primera persona: el colapso de la sanidad pública».

Estos informes revelan que «más de 60.000 personas no tienen cita asignada y casi la mitad de los pacientes esperan más allá del tiempo máximo legal». Marín destacó que tres áreas de salud suspenden en su gestión y que la desigualdad territorial «es inaceptable». «En algunos hospitales se espera hasta tres veces más que en otros. Esto no es un accidente ni un problema de recursos aislado: es el resultado de una estrategia deliberada del Partido Popular para dejar colapsar lo público y abrir negocio a la sanidad privada», dijo.

«Mientras miles de pacientes viven en un limbo asistencial que agrava su salud, el Gobierno de López Miras maquilla las cifras y se cuelga medallas por mejoras puntuales que no cambian la situación», añadió.