La Comunidad impone restricciones para evitar incendios: esto es lo que estará prohibido en las zonas de monte

Las limitaciones estarán vigentes por la ola de calor entre los próximos viernes 15 y lunes 18 de agosto

Manguera en mano, luchando en el monte de Alhama de Murcia contra un incendio.

Manguera en mano, luchando en el monte de Alhama de Murcia contra un incendio. / Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Región.

EFE

El Gobierno de Murcia restringe el tráfico y el uso de maquinaria en los montes de la Región para evitar incendios forestales por la ola de calor entre los próximos viernes 15 y lunes 18 de agosto.

No podrán usarse radiales, soldadoras, desbrozadoras de disco o astilladoras en zona forestal y en una franja de 100 metros de distancia a su alrededor.

Los trabajos autorizados deberán realizarse entre las 6 y las 13 horas, salvo el uso de calderas para extracción de aromáticas o aprovechamientos apícolas, que podrán ejecutarse desde las 5.

No podrá lanzarse pirotecnia a menos de 400 metros de terreno forestal, a excepción de la terrestre de menos de dos metros de vuelo sobre el suelo.

Se prohíbe el encendido de fuegos en áreas recreativas y la celebración de pruebas o competiciones de vehículos con motor que atraviesen monte.

Se limita el tránsito rodado para vehículos y maquinaria, salvo para accesos a viviendas, propiedades y explotaciones forestales o mineras.

Los cazadores de aguardo podrán pasar de 21 a 6 horas si el recorrido a pie es de más de 3 kilómetros o tienen limitada la movilidad.

