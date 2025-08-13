La Comunidad impone restricciones para evitar incendios: esto es lo que estará prohibido en las zonas de monte

El Gobierno de Murcia restringe el tráfico y el uso de maquinaria en los montes de la Región para evitar incendios forestales por la ola de calor entre los próximos viernes 15 y lunes 18 de agosto.

No podrán usarse radiales, soldadoras, desbrozadoras de disco o astilladoras en zona forestal y en una franja de 100 metros de distancia a su alrededor.

Los trabajos autorizados deberán realizarse entre las 6 y las 13 horas, salvo el uso de calderas para extracción de aromáticas o aprovechamientos apícolas, que podrán ejecutarse desde las 5.

No podrá lanzarse pirotecnia a menos de 400 metros de terreno forestal, a excepción de la terrestre de menos de dos metros de vuelo sobre el suelo.

Se prohíbe el encendido de fuegos en áreas recreativas y la celebración de pruebas o competiciones de vehículos con motor que atraviesen monte.

Se limita el tránsito rodado para vehículos y maquinaria, salvo para accesos a viviendas, propiedades y explotaciones forestales o mineras.

Los cazadores de aguardo podrán pasar de 21 a 6 horas si el recorrido a pie es de más de 3 kilómetros o tienen limitada la movilidad.