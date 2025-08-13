La Comunidad impone restricciones para evitar incendios: esto es lo que estará prohibido en las zonas de monte
Las limitaciones estarán vigentes por la ola de calor entre los próximos viernes 15 y lunes 18 de agosto
EFE
El Gobierno de Murcia restringe el tráfico y el uso de maquinaria en los montes de la Región para evitar incendios forestales por la ola de calor entre los próximos viernes 15 y lunes 18 de agosto.
No podrán usarse radiales, soldadoras, desbrozadoras de disco o astilladoras en zona forestal y en una franja de 100 metros de distancia a su alrededor.
Los trabajos autorizados deberán realizarse entre las 6 y las 13 horas, salvo el uso de calderas para extracción de aromáticas o aprovechamientos apícolas, que podrán ejecutarse desde las 5.
No podrá lanzarse pirotecnia a menos de 400 metros de terreno forestal, a excepción de la terrestre de menos de dos metros de vuelo sobre el suelo.
Se prohíbe el encendido de fuegos en áreas recreativas y la celebración de pruebas o competiciones de vehículos con motor que atraviesen monte.
Se limita el tránsito rodado para vehículos y maquinaria, salvo para accesos a viviendas, propiedades y explotaciones forestales o mineras.
Los cazadores de aguardo podrán pasar de 21 a 6 horas si el recorrido a pie es de más de 3 kilómetros o tienen limitada la movilidad.
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Detenidos siete vecinos de Murcia por dar una brutal paliza a un joven en Orihuela y dejarlo en estado vegetativo
- Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: 'El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia