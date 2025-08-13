Más agentes y controles en carretera durante el puente de agosto en la Región

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha la Operación Especial '15 de agosto' para gestionar el intenso tráfico previsto durante el puente festivo, dado que desde las 15:00 horas del jueves 14 hasta la medianoche del domingo se estiman 7.040.000 desplazamientos a nivel nacional, de los cuales un 13% corresponderán a la Región de Murcia.

En la Comunidad se prevén 325.248 viajes en estos cuatro días, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia con 222 agentes de la Guardia Civil de Tráfico, controles de velocidad fijos y móviles, así como medios aéreos como helicópteros y drones.

Los momentos y puntos con más tráfico

Las horas de mayor intensidad se concentrarán el jueves 14 por la tarde, el viernes 15 por la mañana y tarde, y el domingo 17 por la tarde.

La DGT ha identificado varios puntos conflictivos en la red viaria, especialmente en los enlaces entre la A-7 y la A-30, la RM-12 y la AP-7. Además, se han dispuesto itinerarios alternativos para evitar retenciones y se han suspendido las obras en tramos estratégicos.

En paralelo, se mantienen las restricciones de circulación para determinados vehículos en fechas y horas clave, y se refuerzan las campañas de control de velocidad y seguridad de motoristas. La DGT recuerda que en lo que va de año, el 43% de los conductores fallecidos en vías interurbanas habían consumido alcohol o drogas.

El mensaje de la campaña de verano insiste en la prudencia y el respeto a las normas: "Llegar tarde es mejor que no llegar".