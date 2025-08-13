El aeropuerto de Corvera registra en julio 120.000 pasajeros

El aeropuerto internacional de la Región de Murcia registró 123.775 pasajeros durante el mes de julio, lo que supone un crecimiento del 2,9 % respecto al mismo mes del año 2024, si bien los viajeros nacionales experimentaron un descenso del 19 por ciento. Según ha informado Aena, los vuelos aumentaron un 8,5 %, con un total de 893 movimientos operados.

El turista nacional no termina de despegar, pero, con las cifras en la mano, el aeródromo ha logrado posicionarse como un reclamo de cara al turismo extranjero. No en vano, ha logrado que el viajero de otros países crezca un 6,8% en el mes de julio.

El tráfico internacional sigue siendo mayoritario en el aeropuerto murciano y en este apartado se registraron un total de 110.337 pasajeros en julio, lo que implica un crecimiento del citado 6,8%, mientras que los viajeros nacionales bajaron un 19 por ciento sobre el año pasado y sumaron 13.354 viajeros.

El aeropuerto murciano registró un total de 528.048 pasajeros durante los primeros siete meses del año, lo que supone un incremento del 2% respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto a la operativa de vuelos, incrementó sus operaciones en un 5,7 % durante los siete primeros meses del año, lo que corresponde a la gestión de 4.223 movimientos.