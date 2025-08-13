Transporte aéreo
El aeropuerto de Corvera registra en julio 120.000 pasajeros
Los vuelos en el aeródromo subieron un 8,5% con un total de 893 movimientos operados
El aeropuerto internacional de la Región de Murcia registró 123.775 pasajeros durante el mes de julio, lo que supone un crecimiento del 2,9 % respecto al mismo mes del año 2024, si bien los viajeros nacionales experimentaron un descenso del 19 por ciento. Según ha informado Aena, los vuelos aumentaron un 8,5 %, con un total de 893 movimientos operados.
El turista nacional no termina de despegar, pero, con las cifras en la mano, el aeródromo ha logrado posicionarse como un reclamo de cara al turismo extranjero. No en vano, ha logrado que el viajero de otros países crezca un 6,8% en el mes de julio.
El tráfico internacional sigue siendo mayoritario en el aeropuerto murciano y en este apartado se registraron un total de 110.337 pasajeros en julio, lo que implica un crecimiento del citado 6,8%, mientras que los viajeros nacionales bajaron un 19 por ciento sobre el año pasado y sumaron 13.354 viajeros.
El aeropuerto murciano registró un total de 528.048 pasajeros durante los primeros siete meses del año, lo que supone un incremento del 2% respecto al mismo periodo de 2024.
En cuanto a la operativa de vuelos, incrementó sus operaciones en un 5,7 % durante los siete primeros meses del año, lo que corresponde a la gestión de 4.223 movimientos.
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: 'El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia