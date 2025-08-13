Sólo el 14,5% de los jóvenes murcianos logra emanciparse

Emanciparse siempre fue un reto complicado, pero en la actualidad se ha convertido en algo casi imposible. Sólo el 14,5% de los menores de 30 años se ha emancipado en la Región de Murcia. Así se desprende del último informe del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España, con datos a 31 de diciembre de 2024. La tasa de emancipación juvenil, similar a la media nacional, se sitúa por tanto en los niveles más bajos desde que se empezaron a tomar estos registros, es decir, desde el año 2006. Cabe destacar que en el primer semestre de 2023 la tasa de emancipación murciana se situaba en el 18, 2%, por lo que en menos de dos años el porcentaje de jóvenes murcianos que ha podido independizarse ha bajado más de tres puntos porcentuales, y se aleja más de los máximos que se alcanzaron en 2008, cuando se situaba por encima del 20%.

Aunque el empleo juvenil en la Región de Murcia muestra signos de recuperación, la precariedad se mantiene: salarios bajos y contratos parciales o temporales.

En la Región, según este informe, hay un 25% de jóvenes con contratos a tiempo parcial y la media anual de sus ingresos se sitúa por debajo de los 15.000 euros, por lo que un joven tendría que dedicar cerca del 80% de su salario para vivir solo de alquiler en Murcia, Cartagena o Lorca, donde se superan los 800 euros de alquiler. En las zonas rurales, donde aún se pueden encontrar alquileres entre los 500 y los 600 euros, los jóvenes deberían dedicar prácticamente la mitad de sus salarios.

Este desequilibrio, agravado por una subida de precios mucho más rápida que la de los salarios (el alquiler en la Región se disparó un 23,5 por ciento en los últimos cinco años), está consolidando, según el Observatorio, lo que ya se conoce como una generación inquilina: casi el 58% de las personas jóvenes emancipadas vive de alquiler y, de ellas, casi un tercio comparte piso para poder asumir los gastos.

El acceso a la propiedad tampoco ofrece un panorama alentador: el precio medio de compraventa (197.210 euros) equivale a 14 años de salario juvenil, y la entrada necesaria para adquirir una vivienda (59.163 euros) supone cuatro años completos de sueldo. Esta barrera económica, unida a la precariedad laboral, retrasa la independencia residencial y prolonga la permanencia en el hogar familiar. Desde el Observatorio de la Emancipación advierten que la imagen de una juventud pasiva, que ni estudia ni trabaja, es sencillamente «falsa». Según el informe, menos del 3 % de las personas jóvenes está en esa situación, frente a un 35,5 % que compagina trabajo y estudios. Un porcentaje que no deja de crecer en los últimos años. Y un dato revelador: todavía siete de cada diez jóvenes que trabajan se ven forzados a seguir viviendo en casa de sus padres.

La tasa de emancipación juvenil en la Región de Murcia se sitúa en el 14,5% / L.O.

El Observatorio concluye que, pese a la mejora parcial de algunos indicadores laborales, la falta de acceso a la vivienda sigue siendo el principal freno para el desarrollo de un proyecto vital independiente entre la juventud española, especialmente para las mujeres, perpetuando una situación que combina precariedad, sobreendeudamiento y riesgo de pobreza.

Desde el Consejo de la Juventud de España reclaman al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que abra un canal activo y periódico de seguimiento para evaluar la evolución de la situación juvenil y reformar aquellas políticas que no están funcionando. Medidas como la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda, la reforma del Bono Alquiler Joven para que llegue realmente a toda la población joven o la construcción de parque público de vivienda con un 40% destinado a juventud, advierten, son «imprescindibles» para revertir esta tendencia.

El CJE sostiene que el acceso a una vivienda digna es un derecho básico y su vulneración repercute de forma transversal en todas las esferas de la vida juvenil, desde la salud mental hasta la capacidad de desarrollar un proyecto vital independiente. Por ello, urgen a que se garantice la participación directa de la juventud en el diseño y evaluación de todas las políticas públicas que le afecten para poder llegar a un cambio real.

Los jóvenes murcianos deberían dedicar casi el 80% de su salario al alquiler de una vivienda. / L.O.

UGT pide se declaren las zonas tensionadas en la Región

Según Miguel Lajarín, secretario de Juventud y Vivienda de UGT-RM, «ninguna persona de 28 o 30 años que gane 13.000 o 14.000 euros al año se puede permitir pagar un alquiler de 8.000 o 9.000 euros al año». Además, explica que aunque el salario mínimo haya subido, el precio de la vivienda y del alquiler lo ha hecho a un ritmo mucho mayor. «Es imposible, casi la mitad las personas jóvenes que se han emancipado lo han hecho compartiendo piso: con amigos, con la pareja, en pisos de estudiantes, de lo contrario el dato sería mucho más dramático», explica Lajarín, quien añade que conoce mucho casos «de compañeros que empezaron alquilando una vivienda por 600 euros hace cinco años y que ahora pagan entre 800 y 900 euros».

Este incremento de los precios del alquiler, asegura el secretario de UGT, ya afecta incluso a los barrios periféricos de la capital como Espinardo, donde se han equiparado con los precios que se marcan en la Circular o en Glorieta, «y en Cartagena ocurre lo mismo».

Por todo ello, UGT reclama a los ayuntamientos y al Ejecutivo regional que salga de su «inacción». «Llevamos décadas sin construir viviendas públicas para ofrecer alquiler a precios justos. Y, además, la Comunidad no paga las ayudas del Gobierno de España ni para la compra de vivienda en localidades de menos de diez mil habitantes ni las conocidas como bono alquiler joven», señala Miguel Lajarín. Esta fuerza sindical también reclama a la Comunidad que aplique las leyes de vivienda, tanto la estatal como la autonómica. «Mientras no haya viviendas públicas solo podemos mejorar la tasa de emancipación si impedimos que los alquileres sigan subiendo un 10% cada año», advierte el secretario de Juventud de UGT, quien sostiene que «la avaricia de los caseros es insaciable».

Por otra parte, advierte que urge que la Región declare a Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Alcantarilla "como zonas tensionadas para bajarle los impuestos a los propietarios que bajen las rentas del alquiler y, a su vez, que los alquileres no puedan subir más de un 2 o 3% anualmente".

Por último, UGT insta al Ejecutivo regional a renovar la Estrategia para el Impulso del Empleo de Calidad.