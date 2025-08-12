Economía
La Región aumentará en 330 millones de euros el gasto por intereses de su deuda hasta 2028
Será la séptima comunidad autónoma que experimentará una mayor variación en este gasto
E.P.
La Región de Murcia será la séptima comunidad autónoma que experimentará una mayor variación en el gasto en intereses de la deuda pública durante los próximos años, pagando un incremento de 330 millones entre 2022 y 2028.
Así se recoge en la nota publicada este martes por Fedea y que ha sido elaborada por los economistas del 'think tank' Manuel Díaz y Carmen Marín, en la que se ofrece una previsión del gasto en intereses de las comunidades autónomas durante los próximos años.
Según estos datos, Cataluña tendrá una variación de 1.793 millones de euros en el gasto de intereses de la deuda pública en términos absolutos durante el período entre 2022 y 2028, lo que supone un incremento del 174%, mientras que el de la Comunidad Valenciana asciende a 1.565 millones, un 433%.
Le siguen en términos absolutos Andalucía (977 millones de euros); Madrid (824 millones); Castilla y León (441 millones); Galicia (408 millones), Castilla-La Mancha (398 millones); Murcia (330 millones), País Vasco (261 millones); Canarias (250 millones); Baleares (237 millones); Aragón (236 millones); Asturias (169 millones); Extremadura (153 millones); Cantabria (56 millones); Navarra (45 millones) y La Rioja (37 millones).
Triplicar los recursos
En 2022, el gasto autonómico en intereses registrado por Hacienda ascendió a 3.608 millones de euros, por lo que Fedea estima que, bajo sus supuestos, esa cifra se incrementaría hasta los 11.789 millones de euros en 2028.
"Esto supone más que triplicar los recursos que se dedicaban en 2022 a pagar los intereses de la deuda en las comunidades autónomas", advierte Fedea.
El 'think tank' económico lo atribuye a dos factores: el aumento de los tipos de interés al que ya se están enfrentando las haciendas autonómicas y el elevado volumen de deuda pública.
