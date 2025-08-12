Plan de choque para mejorar los accesos a las pedanías más alejadas de Lorca

Optimizar la red municipal de caminos, adecuar las infraestructuras y el desarrollo de los servicios en aquellas zonas más alejadas del casco urbano para lograr el equilibrio territorial en respuesta a las demandas vecinales. Es el objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento de Lorca con las nuevas obras de mejora en distintas pedanías.

La última batería de actuaciones supone un montante económico de casi 183.000 euros euros procedentes del Plan de Pedanías de la Comunidad y supone que en La Pulgara se pueda reparar el cerramiento del campo de fútbol, por un montante de 20.000 euros, más la iluminación de un tramo del Partidor de los Morales, con un coste de 12.700 euros.

En La Escucha también se reparará la pavimentación de un tramo del camino de La Galera, por 13.300 euros; más la reparación del pavimento del camino Cuesta de la Escarihuela, por 17.350 euros.

Respecto a Tercia, se va a renovar el pavimento de un tramo del camino de Cartagena por 15.289 euros; así como el de un tramo de la carretera de Los Navarros, en la diputación de Béjar, por 10.000 euros. Se renovará también el firme de un tramo del camino de La Cruz, en Campillo, por 12.000 euros.

Otros de los trabajos destacados es la reparación de la carretera en un tramo en la carretera de Águilas, anunciada recientemente, por valor de 47.700 euros. A todo ello, hay que sumar el parcheado de distintos tramos de caminos realizados por todo el término municipal por un montante de 34.492 euros.

«Nuestro compromiso con los lorquinos que residen en zonas rurales es firme y lo estamos concretando con inversiones específicas allí donde se necesitan. Apostamos por llegar a todos los lugares donde sea necesario y las actuaciones se van realizando conforme se van adjudicando los proyectos», afirma el concejal de Pedanías, Ángel Meca.

Además, «gracias a la escucha activa del Gobierno de Lorca, a través de reuniones y encuentros con vecinos y colectivos, conseguimos responder a las prioridades establecidas por parte de los ciudadanos», apuntó el edil. «En su conjunto, todas estas actuaciones responden al objetivo de corregir desequilibrios entre las pedanías y el casco urbano y que los ciudadanos disfruten de una buena calidad de vida con independencia del lugar donde residan. En definitiva, un proyecto de desarrollo y progreso integrado en nuestro Compromiso Marco que tiene como horizonte el año 2032 para lograr una Lorca mejor», explica.