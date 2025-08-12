Joaquín, Rafa Nadal y Rosalía, los compañeros de crucero soñados por los murcianos

¿Con quién compartirían los murcianos un crucero si pudieran elegir a cualquier personaje famoso e histórico? La III Radiografía del Viajero Actual: preferencias y su relación con los cruceros, elaborada por MSC Cruceros, muestra un perfil claro en Murcia: Joaquín, es el preferido con diferencia. El exfutbolista se sitúa notoriamente por delante del resto con un 22% de las menciones, seguido de Rafa Nadal (15%) y Rosalía (12%).

Entre las figuras históricas, Leonardo da Vinci es el gran favorito en la Región (23%), seguido de Cleopatra (13%) y Frida Khalo (11%), por encima de la media nacional (19%). Le siguen nombres como Marco Polo (8%) y Federico García Lorca o Isabel La Católica (7%).

¿Y con quién viajan realmente los murcianos?

Más allá de los personajes soñados, el estudio también analiza las formas reales de viajar. En Murcia, triunfan los viajes en familia (63%). Estos murcianos buscan principalmente combinar turismo con ocio sin estrés, algo para lo que MSC Cruceros cuenta con soluciones como el Doremi Club para niños y adolescentes hasta parques acuáticos a bordo, zonas de juego en colaboración con LEGO®, menús infantiles o camarotes familiares comunicados.

Le siguen los viajes en pareja (53%), ligeramente por encima de la media nacional (52%). Para estos viajeros, MSC Cruceros ofrece un sinfín de posibilidades románticas, como cenas a la carta, tratamientos de spa para dos, excursiones privadas y servicios de lujo en entornos exclusivos como MSC Yacht Club, con zonas exclusivas, servicio de mayordomo 24 horas y atención personalizada.

Los amigos también tienen su hueco. En Murcia (26%). Para ellos, MSC Cruceros ofrece actividades perfectas para compartir momentos inolvidables, como catas de vino, clases de cocina, espectáculos en vivo o discotecas temáticas. Además, dispone de paquetes especiales para grupos que facilitan las reservas conjuntas, camarotes contiguos o ventajas económicas.

Por último, aunque en menor medida, también se observa una presencia de viajeros en solitario (7%), así como fórmulas más híbridas como viajar solo con los hijos (4%) o con amigos y niños (4%).