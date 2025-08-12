Germán Teruel: "El acuerdo de Jumilla podría llegar al Tribunal de Estrasburgo"

El Gobierno ha remitido al Ayuntamiento de Jumilla un requerimiento para que revoque el acuerdo que impide los rezos musulmanes en el polideportivo municipal, ¿cree que los argumentos jurídicos que esgrimen son suficientes?

Creo que está bien armado jurídicamente, tiene fundamento y coincide con lo que llevo sosteniendo desde hace días, antes de conocer este requerimiento: ese acuerdo es contrario a la Constitución. Se le puede aplicar a ese acuerdo la doctrina de las llamadas discriminaciones indirectas.

¿A qué se refiere?

En un primer momento, el segundo punto de la moción (limitar el uso del polideportivo a las actividades deportivas) aparenta ser una restricción neutral o incluso podemos considerarla adecuada en el ámbito de la libre autonomía de gestión de los consistorio con sus espacios públicos...

Pero claro, aquí el contexto pesa mucho y ayuda a conocer la intención real de la moción, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones públicas de diversos concejales, celebrando la prohibición de las ceremonias islámicas en lugares públicos de España....

No sólo las declaraciones previas y posteriores, sino la propia exposición de motivos de la moción y su propio título: ‘Defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a prácticas culturales foráneas como la Fiesta del Cordero’. Eso es los que nos lleva a una doctrina muy asentada no sólo por el Tribunal Constitucional sino en el ámbito supranacional: las discriminaciones indirectas. Prohibir el acceso a musulmanes sería una discriminación directa, y la indirecta surgiría cuando colocas una carga o requisito que al final sólo termina afectando a un sector concreto, como por ejemplo, prohibir la entrada a un recinto a las personas que lleven velo. Tanto en el texto de la moción como en su origen (la moción original de Vox) se observa una potencial discriminación indirecta. También creo que hace bien el Gobierno en atacar el primer punto de la moción.

Ese primer punto pide promover «actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país». ¿También merece un reproche jurídico?

Sí, creo que eso se puede también atacar jurídicamente, aunque sea una moción sin efectos jurídicos. Al final, lo que hay detrás de ello es una forma sutil y encubierta que ataca el deber de neutralidad religiosa que se deduce del principio aconfesionalidad del Estado. Por supuesto que el Gobierno puede colaborar con determinadas confesiones religiosas , porque nuestro modelo constitucional no es el de un laicismo beligerante, todo lo contrario, es un modelo aconfesional que colabora con los credos, es decir, los poderes públicos no pueden identificar un credo religioso como propio, algo que se intenta hacer de manera obscena en la moción de Vox, y de manera sutil en la que se ha aprobado. En definitiva, el punto de partida es la libertad de culto, los ciudadanos tienen libertad religiosa, y cuando quieran ejercerla tienen que encontrar el apoyo de sus poderes públicos.

El Ayuntamiento tiene un mes para contestar el requerimiento y si se niega a revocar el acuerdo todo apunta a que esto acabará en el contencioso administrativo...

Sí, tendrán que resolver los jueces del contencioso administrativo y bueno, esto es un tema que en última instancia puede llegar también al Tribunal Constitucional e incluso al Tribunal de Estrasburgo, porque aquí están en juego derechos y libertades fundamentales.

Desde el PP señalan que un acuerdo plenario es sólo una manifestación política sin efectos jurídicos.

Aunque sólo es una moción política tiene significación. Aquí hay una doctrina del Tribunal Constitucional muy importante que se forjó durante el proceso de Cataluña, donde el Parlamento catalán aprobaba mociones (sin efectos jurídicos) en la que instaba al Gobierno de España con cuestiones ilegales como la independencia de Cataluña y demás, y el Constitucional se expresó claramente: aunque la moción no sea una norma jurídica son actos institucionales que tiene relevancia suficiente como para ser objeto de enjuiciamiento.

Por lo tanto, ¿haría bien el Gobierno en llevar el asunto a los tribunales en caso de que el Consistorio responda negativamente?

Sí, hace bien el Gobierno en recurrir el acuerdo y llevarlo, si procede, a los tribunales, por violar el deber de neutralidad religiosa y en segundo lugar, por suponer una discriminación indirecta de una religión.