El equipo de baloncesto en silla de ruedas de la UCAM recibe su bautismo de buceo

Las aguas de La Azohía, en Cartagena, han sido escenario de un bautismo de buceo muy especial, el de parte del equipo de baloncesto en silla de ruedas de la UCAM, que por unas horas han podido conocer, como si fueran un pez más, el mundo subacuático, de la mano de experimentados instructores del club GESC (Grupo de Exploración Subacuática de Cartagena) y de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia (FASRM).

Los ‘bautizados’ han sido Carmen Hernández y José Ángel Padilla, jugadores de la selección nacional sub 22 de baloncesto en silla de ruedas, Germán Balanza, bronce en el campeonato de selecciones autonómicas, y Michael Landaeta, todos del equipo de la Universidad Católica. Además de dos acompañantes que han querido sumarse a la experiencia subacuática, que se desarrolló en el Centro de Buceo Rivemar, que cuenta con un barco dotado de plataforma que permite el acceso sin problemas a las personas con discapacidad.

La actividad forma parte del proyecto de buceo inclusivo Supera que el club GESC desarrolla desde hace dos años y por el que ha sido galardonado en 2024 con el Premio Solidarios que otorga cada año la Universidad de Murcia.

Así ha sido el bautismo de buceo a la selección de baloncesto en silla de ruedas de la UCAM / David Romero

Los baloncestistas han podido experimentar la sensación de ingravidez tan liberadora bajo el agua, ajenos a las barreras que en ocasiones afrontan por su discapacidad, y la emocionante vivencia de poder respirar y moverse bajo el agua sin tener que subir a superficie para tomar aire.

En definitiva, se han sentido ‘como peces en el agua’, o como sirenas y tritones. Todos ellos salieron del agua con sonrisas y deseos de repetir una experiencia que, gracias al buceo adaptado, y a programas como el del GESC, está al alcance de cualquier persona, tenga o no una discapacidad. Para algunos, incluso, este bautizo ha sido la puerta de entrada al mundo acuático y han expresado su deseo de formarse para poder seguir buceando. Como se dice en el mundillo subacuático.. si eso llega… 'nos veremos en el Azul!!!'