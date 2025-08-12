Meteorología
Alerta amarilla por calor y tormentas este martes en la Región
El aviso por altas temperaturas afecta a casi toda la comunidad y el de lluvias al Altiplano y Noroeste
Agencias
La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido aviso amarillo por calor, y posibles tormentas, para toda la Región de Murcia en este martes, excepto la zona costera de la comarca del Campo de Cartagena.
Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias, en esta jornada habrá temperaturas máximas de hasta 39 grados a la sombra en el Altiplano, la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín-Lorca-Águilas.
Esta alerta se extenderá de las 13,00 a las 20,59 horas de este martes.
En concreto, para esta jornada se esperan 24 grados de temperatura mínima y 35 de máxima en Cartagena; 21 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 24 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 21 de mínima y 38 de máxima en Yecla; y 25 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.
Alerta por tormentas
Además, la Aemet prevé tormentas que pueden ir acompañadas localmente con vientos muy fuertes en las comarcas del Altiplano y el Noroeste, entre las 14,00 y las 21,59 horas de hoy.
